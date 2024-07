Nasce Comparabile: un aiuto concreto alle famiglie per tagliare i costi senza rinunciare alla qualità

Qualità e massima trasparenza, affidabilità e innovazione. Sono queste le parole d’ordine di Comparabile, la nuova piattaforma online per confrontare le offerte in diversi settori, a partire da internet, luce e gas. Un servizio innovativo, nato con l’obiettivo di aiutare le famiglie nella scelta delle tariffe migliori, guardando alla convenienza senza rinunciare alla qualità.

“Mettere al centro le persone – spiega l’amministratore delegato Giulio Finocchiaro - guardare alle loro esigenze reali, offrire un servizio digitale all’avanguardia, semplice, veloce e su misura: è così che Comparabile punta a fare la differenza. La nostra ambizione – sottolinea l’ad – è infatti quella di cambiare le regole del gioco, lanciando la rivoluzione della qualità e della trasparenza nella comparazione online”.

Comparabile sono consulenza gratuita personalizzata e di alto livello, utilizzo strutturato dell’Intelligenza artificiale, una piattaforma semplice ma efficace, progettata per garantire agli utenti risposte accurate in tempo reale, partendo delle loro reali necessità. Con lo sguardo rivolto al futuro: l’innovazione costante è infatti tra i principali fattori differenzianti del nuovo comparatore.

La rivoluzione del Comparometro e la comparazione istantanea della bolletta

Il Comparometro è una delle novità più rilevanti: un servizio unico nel suo genere, online per la prima volta in Italia. Permette di caricare la bolletta con una semplice procedura di upload (è possibile caricare file di diversi formati: jpeg, pdf o png) e ottenere la comparazione istantanea tra i propri consumi e le migliori offerte luce e gas presenti sul mercato. La novità radicale è costituta da due elementi: da un lato la base reale dei dati elaborati, dall’altro l’immediatezza del risultato. L’innovativo algoritmo del Comparometro sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire una stima basata non su dati generici ma sui consumi effettivi delle famiglie, consentendo di visualizzare subito il risparmio ipotetico, sia mensile che annuale. Il tutto nella massima trasparenza. Se infatti dopo la comparazione istantanea della bolletta, la fornitura dell’utente risultasse già la più conveniente, la piattaforma lo indicherebbe subito con un messaggio esplicito.

Il team di esperti sempre a disposizione: consulenza gratuita di alto livello

L’impegno di Comparabile alla massima chiarezza e accuratezza delle informazioni è tangibile anche nel servizio gratuito di consulenza, garantito a tutti gli utenti che effettuano la comparazione. Standard elevato, professionisti sempre a disposizione e aggiornamento costante sono i fattori chiave dell’attività di questo team di esperti, che conoscono nel dettaglio le dinamiche e le caratteristiche del mercato energetico (gas e luce) e internet (fibra ottica, adsl e aziende).

Gli utenti possono fare affidamento su personale preparato, in grado di rispondere in tempo reale a richieste di chiarimento di diversa natura, con uno sguardo attendo all’andamento del mercato e contestualizzazione delle offerte nella congiuntura economica.

Assicurazioni RC auto

Il confronto delle offerte internet, luce e gas è solo il primo passo di Comparabile. La piattaforma si prepara infatti ad estendere il servizio alla comparazione delle polizze assicurative RC auto, un settore chiave per la vita dei cittadini, con un impatto rilevante sul budget famigliare. Grazie ad un team di consulenti esperti, offerte accurate, chiarezza dei dati e preventivi trasparenti, Comparabile mira ad estendere la rivoluzione della qualità anche al settore delle assicurazioni. E le novità non si fermano qui. La piattaforma nasce infatti con un piano di investimenti importante e di lungo periodo, che consentirà di ampliare ulteriormente la gamma dei servizi a disposizione delle famiglie, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento irrinunciabile per chi si accosta alla comparazione online delle tariffe, e intende ridurre i costi senza rinunciare alla qualità.