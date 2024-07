Fuori pericolo la donna rimasta gravemente ferita nell'incidente di San Sebastiano da Po

Buone notizia dal Cto, dove si è concluso con successo nella notte il delicato intervento cui è stata sottoposta la donna che ieri, venerdì 19 luglio, era rimasta vittima di un terribile incidente sull'ex statale 458 a San Sebastiano da Po.

Intervento riuscito, prognosi di 60 giorni

Arrivata all'ospedale torinese in condizioni molto gravi, avendo subito una subamputazione di mano e un brutto trauma all'avanbraccio opposto, dopo la Tac e gli altri esami effettuati, la donna è stata operata d'urgenza.

L'intervento è tecnicamente riuscito, ora la signora è sveglia e cosciente: sciolta la prognosi, ne avrà per 60 giorni.

L'incidente di ieri a San Sebastiano da Po

Ieri pomeriggio, nel tratto di via Chivasso, al volante della sua Fiat Panda, aveva urtato un uomo in bici, perdendo poi il controllo della vettura che si è schiantata contro due cartelloni.

Il ciclista e le due passeggere dell'auto erano stati portati all'ospedale di Chivasso in condizioni non gravi, mentre per la conducente era stato necessario il trasporto in codice rosso al Cto con l'elisoccorso. Per fortuna, oggi la situazione ha avuto una evoluzione decisamente migliore.