I migliori token GameFi del momento: Hamster Kombat, Notcoin e The Meme Games

Nel mercato delle criptovalute, i trader sono sempre più interessati a progetti legati al gaming P2E o con meccaniche di GameFi, in quanto permettono di guadagnare ricompense giocando.

Al momento, i migliori progetti GameFi sono Hamster Kombat, Notcoin e The Meme Games, quest’ultimo lanciato in presale da pochi giorni con un’interessante meccanica di gameficazione.

Hamster Kombat

Hamster Kombat è un gioco che integra meccaniche di collezionismo e combattimenti PvP. I giocatori possono guadagnare coin, la valuta in-game, facendo tap su una grande moneta d'oro. Queste coin vengono usate per acquistare potenziamenti che migliorano il criceto del giocatore.

Hamster Kombat include anche un metagame dove il criceto avatar del giocatore funge da CEO di un CEX virtuale, che può essere potenziato utilizzando la valuta del gioco.

Il gioco presenta anche una meccanica PvP (giocatore contro giocatore) con un sistema di combattimento a turni, dove i criceti dei giocatori si affrontano.

L'esito dei combattimenti è determinato dagli attributi specifici degli avatar, come forza, velocità e resistenza. Per garantire un'esperienza di gioco fluida e intuitiva, Hamster Kombat consente ai giocatori di interagire con il gioco attraverso semplici comandi su Telegram.

Il team del progetto prevede di lanciare un token nativo del gioco tramite un airdrop. Al momento non si sa ancora quale sarà il valore del token o la quantità di token che verranno distribuiti.

Tuttavia, secondo la roadmap ufficiale, l’airdrop è previsto per il mese di luglio, quindi in teoria il team di Hamster Kombat potrebbe rilasciare informazioni a breve.

Notcoin

Notcoin è un gioco Play-to-Earn che si basa sull’app di messaggistica Telegram. I giocatori devono semplicemente toccare il tasto a forma di criptovaluta presente sulla schermata dell’app per effettuare il mining del token nativo NOT.

Ogni tocco permette di guadagnare 1 NOT e si può continuare a giocare fino all’esaurimento dell’energia disponibile.

Per ricaricare l’energia, si dovrà attendere un certo periodo di tempo, oppure utilizzare dei booster.

Nonostante l’assenza di un gameplay stratificato, Notcoin è diventato uno dei giochi crypto più popolari, probabilmente grazie alla semplicità della sua meccanica Play-To-Earn.

Il token NOT è in perdita del 3,16% nelle ultime 24 ore ed è scambiato a un valore di 0,01593 dollari. L’ultimo mese è stato comunque positivo per la criptovaluta, in quanto è cresciuta del 3,14%.

The Meme Games

Pur non avendo alcun legame ufficiale con le Olimpiadi, The Meme Games aspira a diventare la meme coin dell’evento nel mercato delle criptovalute.

La presale del progetto ha raccolto più di 140.000 dollari a pochi giorni dal lancio, attirando l’interesse dei trader grazie al valore basso del token MGMES e a un gioco di scommesse. Il valore del MGMES, attualmente di 0,009 dollari, aumenterà con ogni fase della raccolta fondi.

Per quanto riguarda il gioco, il team del progetto ha creato un sistema di gamificazione della presale che permette ai trader di comprare il token MGMES e selezionare uno tra i cinque atleti disponibili per competere in una gara di corsa virtuale sui 169 metri.

I cinque atleti sono basati su personaggi delle meme coin più famose, ovvero Dogecoin, Pepe, Dogwifhat, Brett e Turbo.

Nel caso l’atleta scelto vinca la gara, si potrà ottenere un bonus in token MGMES pari al 25% su quelli acquistati in presale.

In caso di sconfitta, sarà possibile scommettere nuovamente acquistando altri MGMES e selezionando un nuovo atleta. Gli atleti hanno le stesse probabilità di vittoria, in modo da rendere la gamification equa e dare a tutti la possibilità di vincere.

Oltre alla gamification, gli utenti possono ottenere ricompense passive comprando il token MGMES in presale. I guadagni si baseranno sull’APY e verranno distribuiti nell’arco di 2 anni a un tasso di 38,5 MGMES per blocco Ethereum.