Bilancio di previsione 2024-2026: aumentano le spese per le mense, 500 mila euro per il mercato Le Verbene

L’assestamento generale al Bilancio di previsione 2024-2026 approvato oggi dal Consiglio prevede tre tipologie di intervento: variazione di spese ed entrate; applicazione dell’avanzo di amministrazione; aggiornamento dei contributi.

Nell’intervento in Sala Rossa dell’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli il riepilogo delle voci significative:

- in entrata il contributo ministeriale per le scuole materne di 906mila euro circa per gli anni 2024-‘25-‘26; utili e dividendi di Fct - circa due milioni per gli anni 2024-2025 e seicentomila euro per il ’26 -; l’azzeramento del rimborso spese degli uffici giudiziari come da sentenza del Consiglio di Stato di circa 461mila euro per gli anni ’24-’25-’26.

- in spesa il Bilancio della Città contribuisce alla finanza pubblica - la spending review informatica - per 1.917 milioni negli anni ’24 e ’25; integra fondi per la refezione scolastica di 1.750.000 e la gestione esterna degli asili nido per 260.000 euro nel ’24; 650.000 nel ’25; 930.000 nel ’26; stanzia fondi per le nuove gare di manutenzione dei parchi nel ’25 per 802.400 euro e nel ’26 per 942.950 euro.

Il totale dell’avanzo di amministrazione applicato per il 2024 è di 6.316.649 euro di cui:

- 3.250 milioni da trasferimenti e 431mila euro da leggi e principi contabili di cui 1.922 milioni destinati alla cura di persone non autosufficienti e con disabilità; 952 mila euro per contributi a locatori e conduttori; 548mila euro alla riqualificazione del mercato ‘Le Verbene’ in conto capitale;

- 2.070 milioni vincolato da mutui di cui 620 mila euro per cofinanziamento Pnrr Altopiano Deltasider e Altopiano ex Cimi; 280mila euro per abbattimento barriere architettoniche e modifiche viabili; 945mila euro destinati alla manutenzione straordinaria di fabbricati comunali;

- 514mila euro destinati a investimenti di cui 281mila destinati a spese per mezzi della Protezione civile; 170mila all’efficientamento energetico di fabbricati comunali.

- 50mila euro derivanti da accantonamenti per formazione lavoratori Pubblica amministrazione.

Sono inseriti il contributo regionale di due milioni per il 2024 destinato al Fondo per l’integrazione interventi in favore dei disabili e 1.100.000 euro per gli anni ’24-’25-’26 delle spese dei controllori di sosta e concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria. In conto capitale sono iscritti per il ‘24 contributi ministeriali di 1.600.000 euro al progetto di efficientamento delle scuole superiori e di 1.279.347 euro per la manutenzione degli edifici scolastici.

Sono modificati i cronoprogrammi di alcuni progetti ministeriali - regionali - europei e Pnrr e adottate variazioni con storni tra missioni e programmi del Bilancio.

Il prospetto riepilogativo del provvedimento al link: https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display_testi.php?doc=A-P202419762:111031

È stato approvato anche l'avanzo di amministrazione di 308mila euro riguardante Iter – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile che verrà destinato per acquisto di materiali e messa in sicurezza dei centri di Iter, attività educative sperimentali, sviluppo dei patti educativi di comunità e integrazione delle attività di Estate Ragazzi.