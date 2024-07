La penitenziaria consegna le chiavi delle carceri alla politica piemontese: "Siamo stati abbandonati"

In presidio davanti alle OGR, dove oggi si riunisce per la prima volta, dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno, il Consiglio regionale.

La protesta dell'Osapp

A manifestare con un gazebo davanti all'ingresso di via Castelfidardo, il sindacato di polizia dell'Osapp, organizzazione sindacale autonoma di Polizia Penitenziaria. Un picchetto, che durerà fino alle ore 14, per denunciare le condizioni delle carceri in Piemonte.