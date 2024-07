La meme coin Kamala Harris vola dopo il ritiro di Joe Biden, e anche Base Dawgz corre in presale

Dopo che Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca, la meme coin basata su Kamala Harris ha raggiunto il suo massimo storico, riflettendo l’ondata di interesse che ha travolto il mercato delle criptovalute. Contemporaneamente, il nuovo progetto Base Dawgz ha visto una crescita esponenziale nella sua prevendita, superando i 2,6 milioni di dollari. Questo doppio evento mette in luce come i cambiamenti politici e le novità nel mondo delle criptovalute possano influenzare i mercati in modi sorprendenti e imprevedibili, attirando l’attenzione degli investitori e degli appassionati di cripto.

La meme coin di Kamala Harris vola dopo il ritiro di Joe Biden

Il ritiro improvviso di Joe Biden dalla corsa presidenziale del 2024 ha avuto un impatto significativo non solo sul panorama politico, ma anche sul mercato delle criptovalute. La meme coin dedicata alla vicepresidente Kamala Harris, chiamata KAMA, ha registrato un’impennata straordinaria subito dopo l’annuncio di Biden. La criptovaluta basata su Solana ha visto un aumento del suo valore di oltre il 78% in sole 24 ore, raggiungendo un massimo storico di 2,4 centesimi per token.

Questo incredibile aumento è stato in parte alimentato dalla speculazione degli investitori, che hanno colto l’opportunità di capitalizzare l’incertezza politica. Con Biden che si è definitivamente ritirato dalla corsa presidenziale, l’attenzione si è spostata su Kamala Harris, il che ha spinto il valore della sua meme coin a nuovi vertici. La capitalizzazione di mercato di KAMA ha superato i 24 milioni di dollari, rendendola quasi quattro volte più grande rispetto alla precedente meme coin ispirata a Joe Biden, BODEN, il cui valore è crollato di circa il 50% dopo l’annuncio del presidente uscente.

Il fenomeno non si limita a un semplice riflesso delle dinamiche politiche. Le meme coin, come KAMA, rappresentano l’incarnazione della volatilità e della speculazione tipica del mercato cripto, dove eventi di grande rilievo possono provocare oscillazioni di prezzo estreme. L’improvviso interesse per KAMA dimostra quanto sia sensibile il mercato delle criptovalute agli sviluppi politici e come le notizie di alto profilo possano influenzare notevolmente il valore delle meme coin.

Gli investitori stanno ora monitorando attentamente l’evoluzione di KAMA e le implicazioni del ritiro di Biden sulla scena politica e finanziaria. Non solo, molti sono già alla ricerca della Next Big Thing e sembrano aver individuato in Base Dawgz una nuova meme coin pronta ad esplodere.

Base Dawgz potrebbe offrire rendimenti enormi dopo il lancio?

Base Dawgz, una nuova meme coin con una forte connessione alla blockchain Base, ha catturato l'attenzione degli investitori con la sua prevendita che ha superato i 2,6 milioni di dollari. Questo successo iniziale è particolarmente significativo considerando la crescente popolarità delle meme coin a tema canino, che dominano il mercato: sette delle prime dieci meme coin per capitalizzazione di mercato sono ispirate a cani. Base Dawgz si inserisce in questo trend con un’attrattiva particolare, unendo il fascino delle meme coin canine alla robusta infrastruttura della blockchain Base.

Base Dawgz si distingue non solo per il suo tema canino, con uno Shiba Inu come mascotte, ma anche per le sue caratteristiche uniche che potrebbero accrescere il suo valore nel tempo. La tokenomics del progetto prevede un'offerta limitata e un’allocazione strategica, con il 20% dell’offerta totale riservato alla prevendita e una capitalizzazione di mercato minima fissata a 40 milioni di dollari. Inoltre, il progetto offre utilità concreta agli investitori attraverso meccanismi di staking e share-to-earn. Il primo consente di guadagnare ricompense passivE con un APY attuale del 1232%, mentre il secondo permette di guadagnare il 10% dell'importo della prevendita tramite link condivisi.

La credibilità di Base Dawgz è ulteriormente rinforzata dal supporto della comunità e dalle recensioni positive dei media. Crypto Bitcoin News Italia, ad esempio, ha recentemente pubblicato un video elogiando il progetto, sottolineando le sue prospettive promettenti e l'attrattiva che potrebbe tradursi in rendimenti notevoli dopo il lancio.

Con la crescente attenzione degli investitori e l'interesse nel settore delle meme coin, Base Dawgz potrebbe benissimo emergere come una delle principali criptovalute del prossimo futuro. Per restare aggiornati sul progetto, è possibile connettersi ai canali ufficiali X e Telegram della piattaforma.

