‘Soggiorno Mariuccia’ a Volvera e mancati adeguamenti contrattuali: mobilitazione della Cgil

Dopo un confronto fallito con la Sereni Orizzonti, la Fp Cgil denuncia il caso della rsa ‘Soggiorno Mariuccia’ di via San Sebastiano 11 a Volvera e lancia una mobilitazione che entrerà nel vivo a settembre. Al centro della contesa c’è l’adeguamento dei contratti. Nel caso specifico, il gestore applica l’Aiop per rsa, ma il sindacato confederale chiede che in tutte le sue strutture in Italia si adegui al contratto nazionale.

‘A Volvera sono impiegati 28 dipendenti con carichi di lavoro sempre maggiori e ritmi insostenibili’ lamentano Francesca Delaude e Michael Pellegrino della Fp Cgil Piemonte e Torino. A pesare è sia la mancata sostituzione del personale, che l’aumento delle mansioni lavorative: “Il personale non è sufficiente a coprire qualsiasi evento, da quelli imprevisti come la malattia a quelli programmabili come le ferie, e per questo il ricorso al lavoro straordinario, non retribuito come tale, è frequente ed aggrava ancora di più la stanchezza psicofisica del personale con ovvie ricadute sul servizio” incalzano.

Nel mirino ci sono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, che per il sindacato “è sempre carente e spesso il personale si trova a dover far fronte ad inefficienze mettendo a rischio anche la propria salute”.

La questione di Volvera è stata segnalata al presidente della Regione Alberto Cirio e al Comune, ricordando come “l’azienda, che ha annunciato qualche mese fa nuovi e cospicui investimenti, circa 200 mln di euro per realizzare 20 nuove strutture per anziani nei prossimi cinque anni, dopo un confronto, che ha avuto esiti negativi, ha risposto di non avere risorse economiche per dare risposte ai propri dipendenti”. Da qui l’intenzione di continuare la mobilitazione, che sfocerà nella manifestazione nazionale del 23 settembre, coinvolgendo i Comuni in cui si trovano le strutture torinesi e piemontesi di Sereni Orizzonti, a cui è stata inviata una lettera per spiegare la posizione della Cgil.