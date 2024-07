Atp Finals, ecco le novità per il 2024: un biglietto per il Fan Village e il maxi schermo

Gli incontri saranno proiettati su un maxi schermo di 60 mq all'interno della "food court", che ospiterà anche esibizioni live. Un evento di apertura darà il via al torneo sabato 9 novembre. Grazie all'effetto Sinner, l'obiettivo del torneo è di superare l'edizione già record del 2023, che è stata la manifestazione indoor più importante di sempre in Italia. I numeri sembrano andare proprio in quella direzione: al 21 luglio i biglietti venduti sono più del doppio (152 mila) rispetto allo scorso anno, nonostante l'aumento dei prezzi.

