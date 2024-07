Inaugurato il Groscavallo Mountain Festival 2024: un mese di appuntamenti su vita, ambiente e cultura di montagna

L’edizione 2024 del Groscavallo Mountain Festival (GMF) è stata ufficialmente inaugurata sabato 20 luglio, in un luminoso pomeriggio di sole nel giardino dell’elegante Villa Girardi a Forno Alpi Graie. Ad avviare il mese di intrattenimento ed esperienze “di montagna” nel Comune più alto della Val Grande di Lanzo è stato il concerto di musiche e canzoni da film e telefilm dei MusicLand ensemble, che ha divertito entusiasmato e perfino fatto ballare la folta platea. Il rinfresco con pezzi di toma, grissini giganti e altri stuzzichini “made in montagna” ha coronato la giornata.

L’inaugurazione è stata anche il momento per presentare al pubblico il programma completo della manifestazione, che continua fino a domenica 18 agosto.

Qui di seguito alcuni tra gli appuntamenti più importanti del GMF. Le attività sono quasi tutte gratuite, tranne pranzi e cene su prenotazione.<s></s>

Giornate speciali

Domenica prossima, 28 luglio, è dedicata al Revival dei boscaioli, un atteso ritorno dopo la prova del campionato 2004, questa volta con una spettacolare competizione amatoriale aperta ai taglialegna non professionisti. In programma, il classico triathlon: abbattimento di un palo con la motosega facendogli colpire un bersaglio; sramatura del maggior numero dei pioli disponibili nel tempo limite di 15 secondi; taglio con accetta di un tronchetto di 14-17 cm di diametro nel minor tempo possibile. Iscrizioni dalle 8.30 (costo 20 euro); inizio gare alle 9.30.

Fra storia, tradizione e intrattenimento si sviluppa invece domenica 4 agosto, con il Villaggio celtico dei Clan Saille, una rievocazione storica della vita in queste terre nei secoli VII-II a.C., con campo storico e living history; tiro con l'arco storico; dimostrazione e didattica di tessitura a tavolette; esposizione delle varie fasi della lavorazione della lana (tosatura, cardatura, filatura, tintura naturale); lavorazione della pelle; cucina da campo; esposizione di rapaci.

Tradizioni e vita di montagna

Per entrare nella realtà di vita e tradizioni locali, imperdibile è la due giorni della Festa dell’agricoltura di montagna, sabato 10 e domenica 11 agosto, con esposizione di animali, dimostrazioni di caseificazione bovina e caprina, prove di mungitura per bambini, mercato di prodotti tipici di montagna alimentari ed artigianali, street food a chilometro zero, trenino itinerante e molto altro. Conclusione domenica sera con la classica “Cena degli allevatori”, su prenotazione.

Decisamente legata alla tradizione è anche la storica Festa di Santo Spirito, che si svolge a Pialpetta, con Santa Messa, incanto, polentata e tante danze, nell’intera giornata di sabato 3 agosto.

Sabato 17 agosto sarà infine la giornata dei volontari impegnati a salvaguardare le bellezze artistiche locali e di chi li appoggia, con la Festa del decennale del Comitato per il recupero dei beni storico-religiosi di Groscavallo, aperta alla popolazione e soprattutto a chi ha acquistato biglietti della lotteria, che si conclude nel pomeriggio con l’estrazione e sontuoso rinfresco.

Non mancheranno parecchie giornate con i mercatini tradizionali di prodotti d’artigianato e cibo genuino a km zero.

Fra storia e natura

La storia del territorio è di scena nella serata di mercoledì 31 luglio con il documentario del CAI di Lanzo “La miniera Brunetta. Storie di uomini e montagne”, sul sito di estrazione del talco situato a 1580 metri di quota, ora abbandonato e sede d’un prezioso museo di archeologia industriale.

Dopo il partecipato incontro del 21 luglio con il fotografo Fulvio Adoglio e la proiezione delle sue immagini alpine, gli incontri su natura e ambiente proseguono martedì 6 agosto nella serata “Il Gran Paradiso: il parco nazionale più antico d’Italia”, con il presidente Mauro Durbano e il direttore Bruno Bassano che faranno scoprire meraviglie di flora e fauna dell’area protetta.

Musica e teatro

La serie degli spettacoli comincia con il gradito ritorno della compagnia Volti Anonimi che giovedì 25 luglio presenta il varietà “Ridendo con le stelle”.

Si prosegue lunedì 29 luglio con le tradizionali e trascinanti musiche franco-provenzali dei Magna Canta, anche loro alla seconda presenza al GMF.

La sera dopo, 30 luglio, tocca al teatro itinerante di Scavalca Montagne con un “Gala di operette”.

Venerdì 16 agosto sarà il momento per scatenarsi al Palafestival, con la serata “Disco” per i giovani e per chi si sente giovane dentro; dalle ore 22.

Domenica 18 agosto la chiusura del Groscavallo Mountain Festival è infine affidata ai Magma, con il loro rock italiano “cantautorato”.

Outdoor

Le attività all’aria aperta sono tante, come si conviene a chi vive o soggiorna nella natura di montagna.

Si comincia mercoledì 31 luglio con un appuntamento che sta a metà fra itinerario nella natura e storia del territorio, con la passeggiata a Rivotti, in compagnia del Comitato per il recupero dei beni storico-religiosi di Groscavallo, per una visita guidata alla chiesa restaurata.

Il CAI di Lanzo propone due camminate con differenti percorso e impegno.

Domenica 4 agosto c’è la gita con degustazione di prodotti a km 0 all’alpeggio Gias Signori e giovedì 8 agosto la gita escursionistica Chialamberto-Migliere, con tappe al Bec di Mea e ad Alboni e successivo ritorno in bus (prenotazione obbligatoria).

Il 5 agosto, invece, l’appuntamento di montagnaterapia con fiori, animali e profumi di prati e di boschi montani dello stesso CAI è specificamente pensato per le persone con disabilità.

Libri, autori e autrici

Per gli appassionati dei libri ci sono gli appuntamenti pomeridiani del Caffè letterario e quelli serali al Palafestival.

La serie dei pomeriggi inizia il 24 luglio al ristorante Setugrino di Pialpetta con Antonietta Rubino e il suo libro di poesie “Di pane e di cielo”, proseguendo venerdì 26 luglio alle 17 con Cinzia Dutto e il suo “Montagne da vivere”, presso il bar “Cit Ma Bun” di Pialpetta, dove poi sarà possibile trattenersi per un “Aperi-Cit”.

La serie delle 21 si apre mercoledì 7 agosto con lo scrittore della Valle E.C. Bröwa e il romanzo “Le cinque stagioni della montagna”, una storia di splendore, decadenza e speranza nelle Terre Alte.

Segue venerdì 9 agosto l’appuntamento con Marco Bova e la Divina Commedia, quest’anno dedicato a lettura ed esegesi del Canto V dell’Inferno, quello celeberrimo degli amanti Paolo e Francesca.

Bambini e famiglie

Sabato 27 luglio è una giornata di benessere e divertimento per tutta la famiglia, con la tappa groscavallese, curata da Al Cicapui, della rassegna “Di Valle in Valle”, con arte-lab in natura, orienteering, forest bathing e “aperibosco”.

Svariati e originali sono gli appuntamenti specificamente dedicati ai bambini – e ai genitori che vogliono affidarli a mani sicure per ore divertenti – tra Palafestival e Migliere con l’associazione Al Cicapui. Dopo il laboratorio di Body Percussion, a cura di Sport-Kids-Musicland del 23 luglio, si prosegue mercoledì 31 luglio con “Human Experience for Kids”, con guida naturalistica e istruttore FISSS; mercoledì 6 agosto attività per bambini all’aria aperta; giovedì 7 un incontro di educazione civica in forma teatrale nel bosco a cura dell’avv. Elisabetta Zurigo.