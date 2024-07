Una Notte al Castello di Rivoli: l'evento tra arte contemporanea e musica

Oltre alla visita alla collezione permanente con capolavori come “Novecento” di Cattelan, sarà possibile visitare la mostra temporanea “Titolo Primo, Ho sognato, Clara e altre storie” dell’artista internazionale Rossella Biscotti, che comprende diverse opere realizzate appositamente per il museo allo scopo di offrire una riflessione sull’energia come chiave di lettura del presente.

In questa speciale occasione inoltre saranno aperte al pubblico due mostre fotografiche inserite nel programma di EXPOSED Torino Foto Festival: la prima “Paolo Pellion di Persano. La semplice storia di un fotografo”, che racconta il lavoro dell’artista attraverso opere inedite che dialogano con la storia del Castello in cui sono ospitate e la seconda “Expanded With”, che esplora l’interconnessione tra la fotografia e il paesaggio.

Il tutto sarà accompagnato dalla selezione musicale curata da Shine on You e Brich, che hanno portato in numerosi stage alcuni tra i più famosi dj internazionali della scena house. Nel secondo stage invece Mattia Corrado, cofondatore del duo Voodoos and Taboos.