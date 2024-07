Vialattea Link: in treno e bus per raggiungere il comprensorio Vialattea

Proseguono per tutta l'estate i collegamenti treno + bus Vialattea Link per raggiungere le località montane del comprensorio Vialattea, uno dei più affascinanti comprensori montani sulle Alpi piemontesi, grazie all'accordo tra Trenitalia e Arriva Italia.

Dopo il successo dei mesi invernali, ancora per tutta la stagione estiva sarà possibile acquistare in un’unica soluzione il biglietto treno + bus per raggiungere Sestriere, Claviere, Cesana e Sauze d’Oulx e ammirare gli oltre 250 percorsi panoramici che offre il territorio.

È sufficiente acquistare un biglietto del treno per la stazione di Oulx comprensivo del proseguimento a bordo delle navette di Arriva Italia.

Oulx è collegata con Torino Porta Nuova grazie alla linea SFM3 Torino-Bardonecchia, mentre nei weekend si aggiungono anche gli Intercity provenienti da Genova e i Frecciarossa da Napoli.

Le navette sono disponibili, all'arrivo del treno, nel piazzale antistante la stazione.

Per un solo viaggio di andata o ritorno il prezzo delle navette cambia in base al tragitto ed è pari a € 2,20 per raggiungere Sauze d’Oulx, € 2,40 per Cesana. € 3,10 per Claviere e € 3,60 per Sestriere. Il costo va aggiunto a quello della tratta ferroviaria selezionata e può essere pagato in un’unica soluzione al momento dell’acquisto sul sito di Trenitalia.

Il comprensorio Vialattea –la quarta stazione sciistica più grande al mondo – è una meta ambita del turismo montano anche nella stagione estiva. Si estende su gran parte dell’Alta Val Susa, da cui è facilmente raggiungibile la Val Chisone e la località francese di Monginevro offrendo oltre 250 percorsi panoramici. La località è attraversata anche dalla via Francigena, il cammino internazionale che attraversa Italia, Svizzera, Francia e Regno Unito.

Tutte le informazioni sono disponibili sui siti web di Trenitalia e di Arriva.