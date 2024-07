Nidi Nichelino, una mamma lamenta problemi per le iscrizioni. Il Comune: "Accolte tutte le richieste"

"Sono una mamma di Nichelino e vorrei segnalare la situazione che si è creata quest'anno relativamente all'iscrizione ai nidi d'infanzia comunali". La lettera di F.S. lamenta il fatto che le iscrizioni siano state aperte più tardi, solo verso fine maggio, per terminare un mese dopo. "Si pensi che due anni fa sono state a maggio, l'anno scorso, con il passaggio di gestione dalla Regione ai Comuni, hanno iniziato a slittare di due settimane". Le lamentele di una mamma di Nichelino "A ieri, 22 luglio, ancora non sono disponibili le graduatorie, le famiglie si trovano in sospeso senza sapere non solo dove sarà inserito il proprio figlio, ma neanche se saranno accolte tutte le domande. Senza sapere quando avverrà l'inserimento che potrebbe essere tra settembre e novembre indicativamente, un arco temporale molto ampio per chi deve rientrare a lavoro e deve organizzarsi, la prospettiva di agosto alle porte con i servizi per bambini che chiudono , rendendo quindi estremamente difficile per le famiglie trovare alternative", ha proseguito la signora di Nichelino. "Così si mettono in difficoltà le famiglie"

"Negli anni scorsi a luglio le educatrici avevano modo di avere i colloqui conoscitivi con le famiglie che mi chiedo a quando slitteranno, mettendo tutti in difficoltà... Si parla tanto di supporto alle famiglie e conciliazione con il lavoro, ma è evidente che questo non vale per il Comune di Nichelino - aggiunge con amarezza - I ritardi, partiti all'apertura delle iscrizioni, non trovano giustificazione, essendo le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, che permettono di sapere quanti posti si liberano, avvenute a febbraio. Città anche ben più grandi di Nichelino hanno da tempo le graduatorie. Mi auguro che le famiglie possano ricevere al più presto indicazioni e che si cambi nettamente rotta a partire dal prossimo anno", ha concluso la mamma nella sua missiva. Stamattina pubblicata la graduatoria Nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 luglio, il Comune di Nichelino ha informato che la graduatoria è stata finalmente pubblicata e che tutte le richieste presentate sono state accolte. "A causa di una concomitanza di fattori la graduatoria unica, per residenti e non, dei Nidi d’Infanzia comunali è stata resa nota stamattina, con una decina di giorni di ritardo rispetto allo scorso anno", spiega l'Amministrazione in una nota. "Il protrarsi dell’attesa per i genitori è da imputarsi, principalmente, a due fattori. Da un lato gli allagamenti di inizio luglio che hanno impegnato gli uffici nel ripristino delle condizioni di sicurezza; dall’altro la volontà di reperire le risorse necessarie a esaurire le graduatorie per garantire un posto a tutti i bimbi e le bimbe - si è giustificato il Comune di Nichelino - Per questo è stata anche creata appositamente una nuova sezione". Tolardo e Azzolina: "Accolte tutte le richieste"