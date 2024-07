La proposta di Torino: una tappa del Giro d'Italia per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione

La proposta del Comune: una tappa del Giro d'Italia per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione

Una tappa del Giro d'Italia 2025 per celebrare la Liberazione. È la proposta che farà il Comune di Torino agli organizzatori della più celebre competizione ciclistica nazionale, nell'80esimo anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Idea partita dalla Circoscrizione 3

L'idea è partita dalla Circoscrizione 3, che a gennaio ha approvato un ordine del giorno per chiedere a Consiglio Comunale e Giunta di farsi promotori della proposta di fronte al Giro d'Italia.

Ora è il turno della proposta di mozione a prima firma Vincenzo Camarda (PD), che è stata liberata per la votazione in aula e dovrebbe essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri. L'assessore allo sport e ai grandi eventi Mimmo Carretta, presente in commissione sport durante la presentazione, si è già detto felice di accogliere la proposta e di farsi portavoce dell'iniziativa.

"Italia antifascista anche grazie allo sport"

"Ben venga un giro che passi da Boves, da Alba, da luoghi che sono macchiati dal sangue - ha commentato Carretta - Sono certo che l'organizzazione farà la propria parte, se l'Italia è una Repubblica antifascista lo è anche grazie a sportivi che hanno dato la loro vita per questo. Per quanto riguarda l'evento privato, manderemo questa mozione agli organizzatori, ma ci sono anche eventi pubblici e possiamo usare i nostri luoghi per raccontarli ai ragazzi, fare educazione civica".

"L'esempio più celebre della connessione della Liberazione con il ciclismo è Gino Bartali - ha spiegato Marco Titli, consigliere nella giunta della terza Circoscrizione - che nascose dei documenti importanti nella canna della sua bicicletta, e ce ne sono altri. Visto che sempre meno persone vanno a votare, valorizzare la storia è un primo passo per il processo di partecipazione della cittadinanza".

La decisione finale agli organizzatori del Giro

Il 2025 sarà anche il ventennale dal ricevimento della Medaglia d’oro della Resistenza, conferita dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi alla Provincia di Torino. Per celebrare entrambe le ricorrenze, alcuni dei luoghi legati alla Liberazione presi in considerazione potrebbero essere il Colle del Lys, il Sacrario del Martinetto, la casa di Dante Di Nanni o il Pian del Lot.