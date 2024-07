Scarsa illuminazione in Borgata Lesna, arrivano le nuove luci (ma dal 2025)

Borgata Lesna verrà illuminata. Cittadini e commercianti avevano lamentato una scarsità di luci e lampioni, soprattutto in via Brissogne, via Bionaz e via la Thuile. Nelle ore notturne, questo porta a scarsa visibilità e un senso di insicurezza nei residenti, che si sono rivolti alle istituzioni.

I lavori