Grigliate e barbecue nei parchi, arriva la Guardia dei fuochi: "Ecco come faremo vigilanza"

Guardia dei fuochi in azione in Circoscrizione 5, specie su Parco Calabria

"Non ci sostituiamo ai vigili del fuoco, che restano gli unici titolati a intervenire per l'estinzione del fuoco, ma operiamo come servizio di vigilanza antincendio e di primo intervento nei parchi e nelle aree verdi".

Un'azione cominciata lo scorso weekend, dopo un accordo raggiunto con la Circoscrizione 5, spiegata così da Paolo Zafferani, responsabile nazionale della Guardia dei Fuochi.

La sede in via Giachino

Una realtà che da circa dieci anni ha sede in via Giachino, proprio dietro la stazione Dora e dove è presente anche una struttura per le esercitazioni. Qui operano 120 tra volontari e professionisti con vari mezzi di intervento. Un Aps, due polisoccorso, una stazione mobile e varie vetture, tra cui alcune Volvo V50, adattate proprio per poter agire più agevolmente nelle aree verdi cittadine.

A bordo tutto il necessario per il primo intervento, per operare soprattutto su principi di incendio e arginare nell'immediato quei fuochi che potrebbero degenerare in qualcosa di più grande, soprattutto in questo periodo estivo, dove si apre la stagione delle grigliate all'aperto.

Gli strumenti di lavoro

Sui mezzi sono a disposizione il classico estintore, così come un set di primo soccorso, ma anche un innovativo sistema Mapi (modulo antincendio di primo intervento) a batteria, che collegato a una tanica di acqua permette, grazie a un getto potente, dato dall'alta pressione, di poter fermare sul nascere un principio di incendio, utilizzando anche meno acqua.

Tutto materiale facilmente trasportabile e che permette un intervento anche nelle aree meno accessibili.

Cosa prevede l'accordo

L'accordo stretto con la Circoscrizione prevede in fase sperimentale e fino a ottobre un intervento ogni sabato e domenica dal mattino a mezzanotte. Il più attenzionato resterà Parco Calabria, ma non mancheranno azioni sulle aree verdi di questa fetta di città.

"Con questa modalità - spiega Zafferani - riusciamo a ridurre i tempi di primo intervento e agire dove possibile in supporto a forze dell'ordine e soccorritori".