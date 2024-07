Gruppo Cidiu, cresce il valore di produzione. A Collegno fotovoltaico a pieno regime

Presentato ieri all’Assemblea dei Sindaci dei Comuni soci il Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo Cidiu, caratterizzato da un nuovo tipo di reportistica in progressivo allineamento con i nuovi standard europei e orientato a un sempre maggiore coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni.

Contestualmente è stato approvato il bilancio consolidato e presentato il piano di investimenti triennali 2024 – 2026, che prevede una nuova sede operativa tra Rivoli e Grugliasco, un impianto per le terre da spazzamento a Druento e lo sviluppo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare sono in progetto nuovi impianti fotovoltaici sui capannoni della sede di Druento, sull’ex discarica di Cascina Gaj e sulla palazzina uffici di via Torino.

Per il prossimo triennio l’Assemblea dei Sindaci ha inoltre confermato i Presidenti Marcello Mazzù (Cidiu SpA) e Stefano Tizzani (Cidiu Servizi SpA), individuando come Amministratori Delegati le figure di Giovanni Pesce (Cidiu SpA) e Davide Caregnato (Cidiu Servizi SpA), le cui cariche verranno formalizzate entro fine luglio nei rispettivi CdA. Giovanni Pesce, che da Cidiu Servizi SpA passa a Cidiu SpA commenta: “Lascio la Servizi in ottime condizioni, con il polo di Druento che svilupperà nei prossimi anni importanti progetti, a conferma la sua vocazione impiantistica. Ringrazio i Sindaci per la rinnovata fiducia”.

il Presidente di Cidiu SpA Marcello Mazzù ricorda: “Nel 2023 è stato approvato il nuovo contratto in house che affida a Cidiu SpA l’attività di raccolta rifiuti e igiene urbana per vent’anni. Siamo consapevoli della responsabilità che ab­biamo nei confronti dell’ambiente e della so­cietà e di come lo strumento del bilancio di sostenibilità ci permetta di misurare il valore creato guidando la pianificazione strategica futura. Da questa sesta edizione emergono la solidità economica, gli investimenti orientati alla sostenibilità, il trend positivo nella riduzione delle emissioni e l’attenzione alle comunità e al territorio servito”.

Nel 2023 Cidiu ha gestito 124 mila tonnellate di rifiuti, raggiungendo una raccolta differenziata del 66,8% con 6 comuni già allineati all’obiettivo 2025 del 70%. È stato avviato il percorso pluriennale per l’autosufficienza energetica di tutte le sedi operative e l’impianto fotovoltaico realizzato so­pra la copertura del capannone di ricovero mezzi della sede operativa di Collegno ha fun­zionato a pieno regime. Sono proseguiti gli sforzi per passare a fonti energetiche meno inqui­nanti, come il bio metano, l’energia elettrica acquistata al 100% da origine rinnovabile o autoprodotta (+2,2%).

Nell’ambito della politica di ricambio generazionale e nuove assunzioni, è raddoppiata la percentuale di dipendenti con età inferiore ai 30 anni e le ore di formazione di cui ha usufruito il personale dipendente sono salite a 6.410 (+32%). Il numero degli infortuni si è complessivamente ridotto (-33%), con diminuzione di incidenza, frequenza e gravità.

Per ottimizzare il funzionamento del Numero Verde, canale di dialogo aperto e continuo con i cittadini, un nuovo centralino digitale in rete monitora i flussi di chiamate, gestisce le code e informa gli utenti sul tempo di attesa necessario. Sono poi proseguite le tradizionali attività di educazione ambientale nelle scuole (con webinar per insegnanti e attività in classe che hanno coinvolto circa 4 mila studenti nell’a.s. 22/23 e quasi 5 mila studenti nell’a.s. 23/24).

Entrambe le società hanno contribuito a rafforzare la solidità economica del Gruppo, che registra un valore di produzione di 48,9 milioni di euro (in crescita del 5,6% dal 2022). Una ulteriore conferma arriva dal recente upgrade del Rating Cerved al livello A3.1, che ne ha certificato i fondamentali solidi e la buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il Direttore Generale del Gruppo Cidiu Silvio Barbiera sottolinea: “I risultati garantiscono alle aziende di poter adempiere a tutti gli obblighi contrattuali con tempismo e tranquillità e al tempo stesso di avere una maggiore capacità di investimento futuro”.