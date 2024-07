Fiera del Lavoro Val di Susa: il 26 settembre la terza edizione

Sarà giovedì 26 settembre a Bussoleno (via Trattenero, 15) la terza edizione della Fiera del Lavoro Val di Susa, organizzata dall’Unione Montana in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro. Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, con 400 accessi registrati e 150 offerte di lavoro esposte, l’evento torna con una veste ulteriormente arricchita, rappresentando un’importante opportunità per chiunque sia in cerca di un’occupazione o desideri dare una svolta al proprio percorso professionale.

Durante l’evento, i partecipanti che porteranno con sé il curriculum vitae avranno l’opportunità di incontrare direttamente le aziende in cerca di personale. Saranno presenti anche gli sportelli pubblici per il lavoro, le agenzie per il lavoro e le agenzie formative, pronte a offrire consulenze e supporto.

Per prepararsi al meglio all’evento principale sono previsti inoltre due appuntamenti di avvicinamento.