La Pellegrina Bike Marathon sulle tracce della Francigena e dell'inclusività

La quarta edizione dell'evento ciclistico in Val di Susa si terrà il 7-8 settembre e pensa a tutti, con la tappa conclusiva della Via Francigena for All

La quarta edizione della Pellegrina Bike Marathon si apre a tutti e si rinnova nel nome dell'inclusività. L'appuntamento è per il 7 e l'8 settembre in val di Susa, per due giorni di talk, eventi, escursioni e gare. Nella prima giornata si terrà l'evento conclusivo della Via Francigena for All, il progetto di Visit Piemonte e della Regione che ha reso accessibili a tutti due percorsi del celebre pellegrinaggio e che prevedere una camminata/pedalata di 9 km a partire dalle 9:45 di mattina. Percorso per famiglie

Nella seconda giornata sono invece protagonisti i percorsi in bici, sempre sui tracciati della Francigena, con una proposta per ogni tipo di ruota. Anche in questo caso un percorso è pensato appositamente per essere accessibile a tutti: 17 km per famiglie (possibilità di utilizzare i rimorchi), principianti e chiunque abbia problemi di mobilità, grazie alla presenza di accompagnatori e mezzi dedicati alle persone con disabilità. Gli altri quattro variano da 50 km a 105 km e sono percorribili in Mountain bike, bici Gravel, e-bike, bici da corsa e anche vintage.

"Pellegrina Mini" per i bimbi

La Bike Marathon si apre anche ai più piccoli con la "Pellegrina Mini", per i bambini dai 4 ai 12 anni. L'appuntamento sarà per il 7 settembre alle 14 presso il Campo del Palio di Avigliana e prevede due percorsi diversi di 1-1,5 km e 2,5-3 km. Anche in questo caso l'attenzione è posta sull'inclusività: potranno partecipare anche ragazzi con disabilità, per i quali è prevista un'attività specifica.