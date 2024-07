Fondi di sviluppo e coesione, incontro tra l'assessore Vignale e i sindaci del Canavese orientale

Le modalità di progettazione e presentazione dei progetti locali finanziabili con i Fondi di sviluppo e coesione sono stati al centro dell’incontro che l’assessore regionale Gian Luca Vignale ha avuto questo pomeriggio presso il Centro comunitario di Palazzo Canavese con i 17 Comuni appartenenti al sub-ambito del Canavese orientale (Burolo, Bollengo, Palazzo Canavese, Albiano d’Ivrea, Azeglio, Piverone, Viverone, Settimo Rottaro, Canavino, Cossano Canavese, Vestignè, Borgomasino, Vische, Mazzè, Rondissone, Torrazza Piemonte e Verolengo).

Questi Comuni sono inseriti nell’ambito del Canavese, al quale sono stati assegnati dalla Regione complessivamente 8,6 milioni di euro.

Ogni ambito deve proporre entro il 30 settembre prossimo un piano di interventi basato sulle principali vocazioni del territorio e comprendente iniziative che possono ottenere un contributo variabile da 50.000 a 500.000 euro riguardanti settori quali digitalizzazione, energia, ambiente e risorse naturali, cultura, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana, welfare e salute, istruzione e formazione, infrastrutture a supporto del turismo.

“La scelta della Giunta regionale di investire oltre 100 milioni di euro per tutti i piccoli e medi comuni del Piemonte - ha dichiarato Vignale - rappresenta una grande opportunità di crescita per i nostri territori e sviluppo economico. L’aver lasciati liberi i Comuni di scegliere ciò che è più utile per il proprio territorio è un esempio di vera sussidiarietà e collaborazione”.

"Accogliamo con grande favore la decisione del governo di prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciate secondo la disciplina introdotta nel 2020 per l'emergenza pandemica, in materia di Dehors. Questo provvedimento rappresenta un passo significativo verso una regolamentazione strutturale del settore, garantendo continuità e stabilità ai pubblici esercizi. In un periodo in cui il turismo in Piemonte sta vivendo una stagione di rilancio straordinario, questa misura non solo sostiene il settore della ristorazione, ma contribuisce anche a consolidare la ripresa economica della regione. Ringraziamo il governo per l'attenzione e l'impegno dimostrato nel promuovere politiche a lungo termine che rendono più competitiva e sostenibile l'offerta turistica piemontese": lo ha dichiarato invece l’assessore regionale al Turismo, Marina Chiarelli a seguito dell’approvazione del Ddl Concorrenza in Consiglio dei Ministri che ha recepito le istanze portate avanti in Piemonte dal senatore Gaetano Nastri.