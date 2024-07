Controlli a "tenaglia" dei Carabinieri in piazza Bengasi contro spaccio e degrado

Controllo a "tenaglia" dei Carabinieri contro lo spaccio nella zona di Torino sud. Giovedì sera i militari di Nichelino e della Stazione Lingotto h anno letteralmente accerchiato piazza Bengasi area considerata sensibile per la presenza di droga e degrado urbano.

Un ventenne di Moncalieri è denunciato perché sorpreso in possesso di cocaina, ecstasy e hashish. Da settimane le forze dell'ordine stanno concentrando la loro attenzione sull'area d Torino Sud: lo scorso 19 e 20 luglio controlli analoghi sono stati fatti nei giardini “ex Comau” e “laghetto Italia 61”. Durante gli accertamenti sono stati segnalati anche quattro giovani per possesso di hashish e ketamina e la già citata “vivandiera” di generi alimentari.