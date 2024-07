Come acquistare The Meme Games, la meme coin dedicata alle Olimpiadi di Parigi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono sempre più vicine e anche la community delle criptovalute vuole celebrare questo importante evento sportivo.

Non a caso, la meme coin The Meme Games è stata creata proprio con l’intento di diventare l’asset di riferimento per tutti gli appassionati di sport e criptovalute. La presale ha raccolto oltre 220.000 dollari in pochi giorni dal lancio, con il token MGMES venduto a 0,00905 dollari.

Caratteristiche del progetto

The Meme Games si basa sull’attrattiva dei personaggi più famosi delle meme coin, raffigurati in una versione atletica dal team di sviluppo del progetto. Inoltre, la presale gamificata consente ai trader di guadagnare un bonus del 25% sui token acquistati.

Il funzionamento è molto semplice: ogni volta che si comprano token MGMES in presale, si potrà scegliere uno dei cinque “meme-atleti” per partecipare a una corsa virtuale di 169 metri. Se si sceglie l’atleta vincente, si potrà ottenere il bonus.

Tutti gli atleti hanno la stessa possibilità di vincere (20%), inoltre anche se si dovesse perdere, si potrà scommettere nuovamente acquistando altri MGMES e selezionare un atleta diverso.

La guida per acquistare The Meme Games

I trader interessati a comprare il token e partecipare alla gamificazione della presale, devono semplicemente seguire i passaggi riportati nella guida qui di seguito.

Scaricare e attivare un wallet digitale

Per acquistare MGMES è necessario un wallet digitale. È possibile scaricare i wallet dal sito ufficiale come estensione del browser, oppure dagli store online dai dispositivi mobili, per utilizzarli come app per smartphone e tablet.

Dopo averlo installato, sarà necessario configurare il wallet. Il processo può variare in base alla tipologia di wallet, quindi suggeriamo di seguire attentamente le istruzioni.

La presale di The Meme Games supporta i seguenti wallet:

Wallet Connect

Best Wallet

MetaMask

Coinbase Wallet

Registrarsi su un exchange e comprare criptovalute

Il token MGMES si può comprare in presale con le seguenti criptovalute:

Ethereum (ETH)

Tether (USDT)

Binance Coin (BNB)

Queste vanno acquistate su un exchange centralizzato (CEX) o su un exchange decentralizzato (DEX). Per effettuare acquisti su CEX e DEX bisogna registrarsi, seguendo una procedura che può richiedere una verifica KYC.

Dopo la registrazione si potrà collegare il proprio wallet e comprare la criptovaluta desiderata selezionandone la quantità e utilizzando metodi di pagamento come carta di credito, bonifico bancario o altre opzioni disponibili.

In alternativa, i trader potranno comprare il token MGMES in presale utilizzando la propria carta di credito, selezionando l’apposita opzione sul sito ufficiale del progetto.

Acquistare MGMES sul sito della presale

Il prossimo passaggio consiste nell’acquisto dei token MGMES sul sito ufficiale della presale. Prima però, suggeriamo ai trader di utilizzare un link affidabile, in quanto sul web vengono create pagine “clone” dei nuovi progetti che nascondono truffe.

Sul sito della presale ufficiale, si dovrà selezionare la voce “Collega Wallet” e scegliere il proprio dalla finestra pop-up. In seguito si dovrà confermare la connessione del wallet e scegliere la criptovaluta che si desidera utilizzare per l'acquisto, basandosi su quella acquistata su CEX o DEX.

Prima di finalizzare l’acquisto, bisogna inserire la quantità di MGMES da comprare, o in alternativa la quella della criptovaluta per lo scambio, controllando sempre che sia tutto corretto.

Per finalizzare l’acquisto è sufficiente confermare la transazione, tuttavia i token comprati si potranno prelevare solo alla fine della presale, tornando sul sito ufficiale e collegando nuovamente il wallet.

The Meme Games permette di fare subito staking su Ethereum dei token comprati in presale, per consentire agli utenti di ricevere ricompense in base all’APY. I guadagni dello staking verranno distribuiti su 2 anni a un ritmo di 125 MGMES per blocco Ethereum.

