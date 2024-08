Cosa fare quando il frigorifero non raffredda come dovrebbe

Prima di disperarsi e chiamare un tecnico, ci sono alcuni controlli da fare, quali? Lo abbiamo chiesto al team di ELETTRO RIPARAZIONI TORINO, il servizio di pronto intervento che propone un team di professionisti in grado di intervenire velocemente per una riparazione elettrodomestici Torino a domicilio.

Controllare le guarnizioni delle porte

Se il frigorifero non raffredda come dovrebbe, le guarnizioni delle porte potrebbero essere la causa. Le guarnizioni usurate o danneggiate non sigillano bene e lasciano entrare aria calda, compromettendo l'efficienza del frigo. Controllare le guarnizioni è semplice: basta passare la mano lungo i bordi delle porte per sentire se c'è un flusso d'aria. Un altro metodo è quello del foglio di carta: inserire un foglio tra la porta e il frigo, se scivola via facilmente, le guarnizioni non fanno il loro lavoro. Pulirle con acqua calda e sapone può migliorare la loro aderenza, ma se sono visibilmente logorate, meglio sostituirle.

Ispezionare e pulire le bobine del condensatore

Le bobine del condensatore possono essere colpevoli del mancato raffreddamento. Coperte di polvere e sporche, queste bobine non riescono a dissipare il calore correttamente. Situate dietro o sotto il frigo, sono spesso dimenticate, ma fondamentali per un buon funzionamento. Prima di tutto, staccare la spina. Poi, rimuovere la griglia e usare un aspirapolvere o una spazzola per pulirle bene. La differenza? Un frigo che torna a funzionare a pieno regime e consuma meno energia. Possiamo sicuramente affermare che una pulizia regolare delle bobine è vitale per la salute del frigo, un piccolo sforzo per evitare guasti.

Controllare il termostato

Frigo troppo caldo o troppo freddo? Il colpevole potrebbe essere il termostato. Una regolazione sbagliata può fare grandi danni: cibi che si rovinano o energia sprecata. La temperatura ideale è tra 2.8°C e 4.4°C, un termometro da frigo può aiutare a verificarla, basta girare la manopola del termostato finché non si raggiunge il livello desiderato. In alcuni casi, potrebbe essere necessario sostituirlo, operazione complessa che richiede un tecnico. Senza ombra di dubbio, una regolazione corretta può fare miracoli.

Il gas refrigerante

Il gas refrigerante è essenziale per raffreddare l'interno del frigorifero. Le perdite di gas sono spesso causate da piccole crepe nelle tubazioni o da installazioni fatte male. Un controllo del livello del gas è cruciale. Se sospetti che ci sia una perdita, meglio chiamare un tecnico. Ricaricare il gas è un’operazione delicata, richiede strumenti specifici e competenze tecniche. Ma una volta risolto il problema, il frigorifero torna a funzionare al meglio

Ispezionare il compressore

Il frigorifero sembra non raffreddare bene? Il compressore potrebbe essere la causa del problema. Questo componente, situato nella parte posteriore del frigo, è essenziale per pompare il refrigerante attraverso il sistema. Quando il compressore ha problemi, l’efficienza del frigo ne risente. Se emette rumori strani o non si avvia, c’è sicuramente qualcosa che non va. Un altro segnale di guasto è il surriscaldamento: se toccandolo è molto caldo, potrebbe essere sovraccarico. Senza ombra di dubbio, un compressore difettoso richiede l’intervento di un tecnico specializzato. La sostituzione o riparazione è un’operazione complessa e non va fatta da soli. Un compressore funzionante è vitale per un frigorifero efficiente.

Come riparare velocemente un guasto al frigorifero

Se il frigorifero è effettivamente guasto non rimane che contattare i professionisti di Elettro Riparazioni Torino, i suoi tecnici esperti arrivano a domicilio e risolvono il problema rapidamente. Servizio veloce, competente e direttamente a casa tua.