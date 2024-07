Il Progetto Lost EU protagonista al Festival Collisioni

Anche quest’anno il progetto LoST EU si è riconfermato come uno dei protagonisti della sedicesima edizione del Festival Collisioni ad Alba il 5, 6, 7 e 13 luglio per diffondere presso il pubblico dei giovani e giovanissimi dell’evento i suoi messaggi di sostenibilità, tutela del paesaggio e del benessere alimentare agli oltre 40.ooo spettatori accorsi da tutte le regioni italiane per le quattro serate della rassegna musicale più seguita in Piemonte.

Un festival che ha voluto mettere al centro la salvaguardia dell’ambiente e il problema dei cambiamenti climatici, anche tramite innovative campagne di sensibilizzazione del pubblico e un ingente sforzo organizzativo per garantire la raccolta differenziata che ha coinvolto centinaia di volontari, sviluppando il tema della tutela dell’ambiente e della salute del consumatore anche grazie alla partnership con Lost, e i suoi punti programmatici relativi al benessere animale ed umano, alla conservazione del paesaggio e delle filiere corte agricole.

Durante l’evento il progetto Lost ha avuto a disposizione diversi spazi di visibilità: dai totem in area Festival, al corner promozionale in area hospitality, al video dedicato che è stato proiettato sul mega schermo del palco di Collisioni in area spettacoli, per raccontare le caratteristiche e le qualità uniche del paniere di formaggi DOP da tutte le regioni italiane promossi dal progetto Lost.

Sono state realizzate, inoltre, interviste, video e attività social nei giorni dell’evento, oltre che questionari al pubblico dell’evento che vertevano sul tema della consapevolezza alimentare, il concetto di qualità dei prodotti food, e gli standard che l’Europa dovrebbe darsi per esprimere concretamente quei valori di tracciabilità e rispetto delle filiere alimentari che la contraddistinguono e devono diventare valore comune ed elemento di appartenenza in cui riconoscersi per tutti i cittadini europei.

Protagonisti delle attività promozionali, le otto DOP del paniere LoST: Murazzano, Roccaverano, Ossolano dal Piemonte, Puzzone di Moena dal Trentino, Strachitunt dalla Lombardia, Vastedda della Valle del Belice e Pecorino Siciliano dalla Sicilia, Provolone del Monaco dalla Campania.

Dopo l’appuntamento al festival di luglio, il progetto LoST Eu proseguirà a partire da settembre con un ricco calendario di eventi in Italia e all’estero, come la partecipazione al Salone del Gusto di Torino, l’incoming in Piemonte di operatori e distributori svedesi, e con le missioni estere in Germania e Svezia che coinvolgeranno professionisti del food market e ristoratori, per dare vita a settimane dedicate al paniere delle Dop di Lost in alcuni dei più rinomati store delle capitali di Svezia e Germania.

LOST EU È UN PROGETTO DI

ASSOCIAZIONE ALTE TERRE DOP

In collaborazione con

Consorzio per la Tutela del Murazzano DOP, Consorzio per la Tutela del Roccaverano DOP, Consorzio per la Tutela dell’Ossolano DOP, Consorzio Tutela Puzzone di Moena DOP, Consorzio per la Tutela dello Strachitunt DOP, Consorzio di Tutela Vastedda della Valle del Belice DOP, Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP, Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP