Scenario Montagna: 5 giorni di circo, musica e spettacoli tra Bardonecchia e Fenestrelle

Sono in arrivo cinque giorni di eventi no-stop per Scenario Montagna, il festival che per un mese inonda di musica, spettacoli e eventi le valli piemontesi.

Dal 2 al 6 agosto, tra Bardonecchia e Fenestrelle, Scenario Montagna incalza con una serie di appuntamenti coinvolgenti che spaziano dalla muica e il teatro, passando per il circo.

Si comincia venerdì 2 e sabato 3 agosto alle ore 21 a Bardonecchia con ÉVEIL, lo spettacolo di nouveau cirque della compagnia francese Les Farfadais. Uno spettacolo poetico, affascinante, fatto di acrobazie mozzafiato, atmosfere oniriche e personaggi indimenticabili, che porta in scena storie emozionanti raccontate attraverso la bravura dei performer, con scenografie e costumi progettati e realizzati dagli stessi artisti nei Farfabox, gli iconici laboratori della compagnia. ÉVEIL, che si svolgerà al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, è uno spettacolo site-specific, messo a punto proprio per ben amalgamarsi con il luogo stesso in cui si svolge, avvolgendo il pubblico in un'esperienza coinvolgente e totalizzante.



Domenica 4 agosto ci si sposta al Forte di Fenestrelle dove alle ore 21 Estemporanea Ensemble porta in scena uno spettacolo dedicato a una delle più grandi icone del Novecento: Marylin Monroe. "Marylin, i due volti del mito" svela l'animo più intimo della Monroe, emerso da due scatole di poesie, appunti, lettere, pensieri e frammenti manoscritti inediti dell'attrice, ritrovati a 45 anni dalla sua morte. “La vita ci obbliga a essere solo una cosa: quella che gli altri pensano che noi siamo” (Marylin Monroe). Il racconto ha la voce di Lucia Margherita Marino e le note dell'Estemporanea Ensamble, con Massimo Bairo (violino), Luciano Meola (clarinetto), Tamara Bairo (viola), Fortunato D’Ascola (contrabbasso) e Sara Musso (pianoforte).

Lunedì 5 agosto, ore 21 al Forte, Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, insieme al filosofo Telmo Pievani presentano "Canto d'acqua", un nuovo spettacolo capace di fondere in modo liquido e naturale (è proprio il caso di dirlo) musica e scienza. L’acqua è in fermento, è diventata instabile, in alcune parti del mondo ce n’è troppo e in alte troppo poca, le più grandi civiltà della storia sono sorte lungo i corsi d'acqua fluviali, altri popoli considerano sacra proprio perché ambivalente e stupefacente, imprevedibile nutrice. Appassionante, emozionante, istruttivo, "Canto d'acqua" è interpretato in chiave artistico-scientifica ed capace di coinvolgere e mettere l'accento su ciò che in questo periodo è sempre più un bene primario e vitale, da preservere in tutti i modi.

Il trittico di appuntamenti al Forte si chiude martedì 6 agosto, sempre alle ore 21, con “Chronos - Voci della modernità", uno spettacolo-concerto della Contrametric Ensemble, realtà giovane e talentuosa che con l'endorsement del rinomato direttore d’orchestra Gianandrea Noseda ha confermato sempre più la sua reputazione e il suo impegno a portare la musica a tutti.