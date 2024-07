Ambrogio (FdI): "Se la sicurezza fosse di sinistra a Torino non ci sarebbe un problema sicurezza"

“Se la sicurezza fosse di sinistra, come sostenuto oggi da Lo Russo a mezzo stampa, a Torino non ci sarebbe un problema sicurezza. Sono parole in libertà, i torinesi sanno benissimo che le soluzioni non possono arrivare da chi è concausa di un problema: sulla sicurezza il Pd è in una specie di cortocircuito ideologico”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia.

“La questione – continua la Ambrogio – è molto semplice: Lo Russo boccia il presidio fisico, ovvero il pattugliamento del territorio favorito dal governo Meloni, e parla di ‘scommessa culturale e politica’. Quella scommessa ha fallito, è la politica della falsa integrazione e delle periferie ghetto. Non c’è spazio per ulteriori prove sulla pelle dei cittadini, è il momento dell’azione, è il momento di ristabilire la legalità e di cancellare le zone franche. Su spaccio e centri sociali, poi, Il Sindaco è medaglia d’oro di incoerenza: non pervenuto nella lotta ai vettori della droga, legalizza Askatasuna sdoganando di fatto la lotta armata di anarchici e antagonisti. Sarà il caldo, bollino rosso anche per il Sindaco di Torino”.