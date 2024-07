Carmagnola, dalla Città Metropolitana un contributo per mettere in sicurezza la SP 129 a Casanova

La Città metropolitana di Torino ha confermato al Comune di Carmagnola il contributo atteso per circa 215 mila euro finalizzato a dare il via ai lavori per la messa in sicurezza della SP 129 in frazione Casanova, nei pressi dell’omonima Abbazia.

Lo ha confermato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo incontrando – insieme al consigliere metropolitano Roberto Ghio sindaco di Santena – la sindaca di Carmagnola Ivana Gaveglio nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”.

Per assicurare l’incolumità dei pedoni e dei ciclisti, il Comune di Carmagnola realizzerà un marciapiede che faciliti l’ingresso alle attività commerciali locali e prosegua al cimitero.

Il contributo economico di Città metropolitana di Torino verrà formalizzato entro il 2024 ed è possibile anche grazie ai proventi ottenuti con gli autovelox fissi installati sulla SP 20.

Durante l’incontro, gli amministratori hanno fatto il punto sulle varianti di Carmagnola: i tecnici di Città metropolitana di Torino hanno completato lo studio sulla variante nord che verrà presentato a settembre. Procede anche il lavoro per progettare il secondo e il terzo lotto della variante grazie ad un incarico finanziato da Regione Piemonte, nell’ottica di una sinergia tesa ad affrontare e risolvere l’annoso e grave problema del traffico pesante a Carmagnola.

Si è in attesa che il Governo centrale approvi il piano delle autostrade senza il quale le varianti non possono essere finanziate.