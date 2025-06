Incidente sul raccordo Torino-Caselle: tre mezzi coinvolti e altrettanti feriti [FOTO]

Chiuso temporaneamente il tratto del Raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle in direzione Torino, all’altezza dello svincolo 1 della tangenziale. Un intervento reso necessario a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 11.

Tre mezzi coinvolti nel sinistro, con due auto ribaltate sulla carreggiata. Si registrano in totale quattro feriti, tutti adulti. 2 codici gialli (30 anni) entrambi portati a Cirie in ambulanza e un altro codice giallo (52 anni) condotto invece al Cto dall'elicottero.

La circolazione è attualmente deviata in uscita obbligatoria allo svincolo 2 per Borgaro. Oltre all'equipe mediche sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Caselle per la messa in sicurezza dei veicoli e le squadre Anas e polizia stradale per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità. Ripercussioni sul traffico.

AGGIORNAMENTO ORE 12,45: come riportato da Anas è stato riaperto al traffico il Raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle in direzione Torino. Provvisoriamente attivo all’altezza dell’incidente il restringimento di carreggiata.