GL events Italia insieme a Federalberghi Torino: oltre l’arredo casa, Expocasa porterà anche soluzioni anche per il comparto ricettivo

La 61ª edizione di Expocasa arricchisce l'offerta espositiva e il programma di eventi esplorando gli ambienti alberghieri. L’ampliamento è frutto della partnership tra GL events Italia, organizzatore del Salone all’Oval Lingotto Fiere di Torino, e Federalberghi Torino, che contribuisce con la sua esperienza nel comparto ricettivo.

Il sodalizio è orientato a estendere i confini di Expocasa al contract e più in generale a rafforzare il turismo congressuale e fieristico, generando nuove opportunità e ricadute economiche per la comunità locale.

Torino, 31 luglio 2024 – Expocasa, il Salone più longevo del nord Ovest d’Italia, rafforza il proprio ruolo di riferimento per l'innovazione e il design nell'arredamento e nella 61ª edizione, organizzata da GL events Italia all’Oval Lingotto di Torino dal 28 settembre al 6 ottobre, coglie nuove sfide: in collaborazione con Federalberghi Torino, include anche l'arredo per il mondo alberghiero e turistico-ricettivo.

Expocasa sarà quindi la vetrina in cui scoprire e acquistare soluzioni arredo di qualità, usufruire di supporto tecnico per informazioni e consulenza per la casa, ma proporrà anche un percorso contract che conta già 40 espositori. Federalberghi Torino inoltre organizzerà l’incontro di approfondimento su come valorizzare l’ospitalità dal titolo Incentivi per le strutture ricettive. Opportunità!

«L'industria dell'ospitalità è in continua crescita e con essa aumenta la domanda di soluzioni di arredo - dichiara Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia -. Offrire uno spazio dedicato a questo segmento permette a Expocasa di rispondere a una domanda crescente, arricchendo l’evento e creando nuove opportunità di business».

«Siamo orgogliosi di collaborare con Expocasa per portare al suo interno il comparto turistico-ricettivo. Un settore che sta affrontando un processo di rinnovamento e adeguamento volto a soddisfare le esigenze del turista moderno per accoglierlo al meglio, garantendogli comfort e servizi rispondenti a diverse aspettative» commenta Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino.

D’altronde le soluzioni d'arredo per abitazioni e per ambienti alberghieri condividono diverse affinità. Entrambe mirano a creare locali accoglienti, dove l'estetica gioca un ruolo cruciale, con grande cura per i dettagli, i materiali di qualità e le finiture. Ambedue sono orientate alla praticità e alla durabilità. Nelle case, come negli hotel, gli spazi sono organizzati per favorire la convivialità e il relax, con zone dedicate al riposo, al lavoro e alla socializzazione, con grande attenzione alla coerenza stilistica. Entrambe puntano a ridurre l'impatto ambientale e a garantire l’accessibilità, per spazi, prodotti e servizi utilizzabili da tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche, cognitive o sensoriali. A quest’ultimo aspetto Expocasa dedica anche un percorso ad hoc con la partnership di CPD Consulta per le persone in difficoltà.

Il percorso che guarda al settore turistico-ricettivo e l’organizzazione di eventi rivolti agli operatori di questo comparto, viene realizzato insieme a Federalberghi, che conosce bene dinamiche ed esigenze della filiera.

È un ulteriore tassello a conferma della sinergia che si è consolidata negli ultimi anni fino a sfociare nell’accordo, recentemente formalizzato, orientato a promuovere Torino come destinazione per il mercato fieristico, congressuale e MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions). Per i prossimi due anni, GL events Italia e Federalberghi si impegnano infatti collaborare in termini di progettualità, di valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori turistici e di visibilità delle manifestazioni organizzate da GL events Italia.

«Federalberghi è espressione della professionalità di un settore moderno e complesso. Nel nostro ruolo di tutela delle esigenze delle imprese turistiche, attraverso il sodalizio con GL events Italia vogliamo contribuire allo sviluppo del settore alberghiero ed essere interpreti di un circolo virtuoso che, alimentato dal turismo congressuale e fieristico, incrementa la vivacità economica di tutto l’indotto» spiega Borio.

«Enti, imprese, associazioni, siamo tutti protagonisti del processo di promozione locale e, lavorando insieme, possiamo amplificare le opportunità e le ricadute- aggiunge Ganczer -. È questo il senso della collaborazione che abbiamo siglato con Federalberghi».