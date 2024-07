Il calo di BTC a 65.000 dollari fa diminuire le posizioni long ma questa prevendita continua a salire

Le posizioni con leva su Bitcoin sono aumentate durante la scorsa settimana e una parte di queste long è stata spazzata via quando il prezzo di BTC è sceso vicino a 65.000 dollari. Ciò è stato dovuto soprattutto a una serie di tentativi falliti di superare i 70.000 dollari, per cui quest’area appare come molto importante per gli orsi.

Anche se in questo momento BTC è salito a 66.200 dollari, il noto trader Skew ha fatto notare che circa 800 milioni di dollari di open interest (OI) dei futures su BTC sono stati spazzati via in seguito all'ultimo calo da 70.000 dollari.

I ribassisti di Bitcoin hanno la meglio

I ribassisti di Bitcoin hanno esteso l'attività sell-side dopo l'apertura di Wall Street del 30 luglio scorso, dato che il calo sotto i 66.000 dollari ha comportato una forte diminuzione delle posizioni long.

Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: TradingView

I dati di TradingView mostrano che il prezzo di Bitcoin si è attestato a 65.798 dollari, in calo del 2,3% fino a qualche ora fa, anche se ora è ritornato a 66.200 dollari, ma sempre con una perdita di oltre lo 0,40% nelle 24 ore.

Ciò è avvenuto in seguito a una serie di tentativi falliti di superare i 70.000 dollari, suggerendo che quest’area è importante per gli orsi.

Cala anche l’Open Interest

Commentando l'ultima azione sui prezzi di Bitcoin, il popolare trader Skew ha osservato che circa 800 milioni di dollari di Open Interest (OI) dei futures su BTC sono stati spazzati via in seguito all'ultimo calo dai 70.000 dollari.

Skew ha commentato: “Sono stati liquidati circa 12.000 BTC o 802 milioni di dollari in OI."

BTC/USDT Binance OI. Fonte: Skew

L’Open Interest si riferisce al numero totale di contratti derivati ​​relativi a BTC attualmente aperti su tutti gli exchange. Secondo Skew, la vendita spot è responsabile del sell-off e il mercato ha bisogno di un aumento delle posizioni long con leva finanziaria e del volume degli acquisti spot per riconquistare l'apertura settimanale a 67.500 dollari.

Anche il trader Daan Crypto Trades ha notato che le liquidazioni long di BTC sono intrappolate a 69.000 dollari, con conseguente "grande perdita di Open Interest".

Proprio come Skew, anche Daan Crypto Trades ritiene che l’attività spot potrebbe aiutare a determinare la direzione che prenderà il mercato. Inoltre, in un precedente post su X, Daan Crypto Trades ha notato che "grandi ordini" sono stati effettuati al di sopra del prezzo spot, che sono "ovunque e stanno principalmente cercando di mantenere il prezzo dov'è attualmente".

L'Open Interest dei futures Bitcoin è aumentato rapidamente, raggiungendo il nuovo massimo storico di 39,46 miliardi di dollari su tutti gli scambi il 29 luglio, secondo i dati di CoinGlass. Dato questo rapido aumento dell'OI, Daan Crypto Trades ha dichiarato: "Penso che ci aspetta molta più volatilità".

Pertanto, i partecipanti al mercato hanno spostato la loro attenzione sui trader long e sull’attività di acquisto spot. I dati di CoinGlass mostrano inoltre che le liquidazioni long di BTC inizieranno di nuovo se il prezzo tornerà a 65.500 dollari, un calo di circa lo 0,25% rispetto ai livelli attuali.

Il grafico seguente mostra che le liquidazioni short si stanno accumulando tra 70.000 e 72.000 dollari. Tuttavia, alcuni long che utilizzano la leva 10x potrebbero essere liquidati tra 60.372 e 58.400 dollari, suggerendo un possibile calo dei prezzi a questi livelli.

Mappa termica della liquidazione BTC/USD. Fonte: Coinglass

