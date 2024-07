Agosto a Domobianca365: un mese di musica, sport e gastronomia

Sarà un mese di musica, natura, pedalate, cibo e gastronomia, tornei e divertimento quello che attende i turisti e gli ospiti di Domobianca365, la stazione turistica dell’Ossola nella provincia del VCO, a soli 15 minuti dal centro di Domodossola comodamente raggiungibile da Verbania, Milano, Novara, Varese, Genova e dai vicini cantoni svizzeri del Ticino e del Vallese.

A Domobianca365 tutto è pronto per accogliere gli ospiti che vorranno trascorrere giornate spensierate in mezzo a boschi di larici e pini, sui prati, sui sentieri e gli itinerari di trekking e biking. Un vero relax con la possibilità di svolgere moltissime attività all'aria aperta lontano dal caldo delle città, per avvicinare la natura selvaggia e amica e viverla da protagonisti. E per gustare l’ospitalità di Domobianca365, assaggiare i prodotti della gastronomia ossolana preparati con attenzione e raffinatezza nei tre ristoranti della località.

E per chi vuole trascorrere più giorni a Domobianca365, a disposizione le 9 camere completamente rinnovate e ricondizionate del Rifugio Baita Motti, situato a quota 1250 metri e dotato della terrazza più bella dell’Ossola. Info e prenotazioni sul sito www.domobianca365.it e sulle principali piattaforme

Per tutto agosto le due seggiovie (Motti e Prel) e il Bike Park per il downhill sono aperte ogni giorni, cosi come i tre punti ristoro: LuseBar, Baita Motti e SkiBar.

Tantissime le attività e le iniziative in calendario ad agosto, motivo in più per salire fino ai 1100 metri di dell’Alpe Lusentino.

Si comincia sabato 3 agosto, con la 7°edizione della “Cicloscalata” in memoria di Walter Molini, valida per il Campionato Alpi quota 1000 organizzata dalla società Ossola Cycling Team. L’iscrizione ha un costo di 15 euro. Il ritrovo alle 9:00 al Centro Commerciale Sempione di Domodossola da cui partirà la gara - su un percorso a tratti cittadino e in gran parte in salita, con una pendenza media del 7,9%, massima del 14% - con arrivo previsto a Domobianca-Alpe Casalavera attorno alle 11.

La giornata non finisce qui, alle 20:00 l’imperdibile evento “Stelle e Telescopi” a Baita Motti dove gli esperti dell’Osservatorio Astronomico Galileo Galilei di di Suno (No) con i loro telescopi introdurranno i presenti alle meraviglie splendenti dell’universo. Ad arricchire la serata un apericena allietato da un accompagnamento musicale. Il tutto al costo di 15 euro per il passaggio in seggiovia di andata e ritorno (bevande escluse).

Ancora bike domenica 4 agosto quando tornerà la gara amatoriale di Downhill organizzata per il quarto anno consecutivo. I partecipanti saranno suddivisi in base alle categorie: baby fino a 10 anni, kids 11 – 13, junior 14 – 17, e senior (over 17 anni) nelle catagorie expert maschile, amatori maschile e open femminile.

Ritrovo e ritiro dei pettorali alle 8:30, a seguire l’apertura degli impianti e prove libere fino alle 11. La gara avrà inizio alle 11:30 con premiazione finale alla Baita Motti.

Per la notte di San Lorenzo, sabato 10 agosto, l’imperdibile serata delle stelle cadenti a Lusebar con apericena e accompagnamento musicale dalla violinista Sofiia Khisamutdinova, a seguire DJ set.

La musica, presente durante tutto il mese di agosto, continuerà domenica 11 sempre al Lusebar. Alle 19:00 grigliata con polenta e a seguire il concerto delle “Deviazioni Spappolate”, band tributo a Vasco Rossi.

Il weekend di ferragosto si aprirà mercoledì 14 agosto a Baita Motti alle 21:00 con il Dj “Back To The Roots”, in consolle il collettivo composto dai dj Bunny, Perri, Oril e Stefano Fodrini. Ospite di punta Stefano Albanese Dj resident di Colazione da Tiffany e Synthetic Mind. Anche quest’anno non potrà mancare la grigliata di Ferragosto al Lusebar, seguita dalle 16:30 di giovedì 15 agosto dal concerto di Romeo Fortunato 4tet.

Fra gli eventi top dell’agosto a Domobianca 365 trova certamente un posto “Lusenvino” organizzato domenica 18 agosto. Una passeggiata enogastronomica nel bosco di Foppiano – 20 minuti a piedi dal parcheggio di Domobianca - per scoprire tutti i migliori produttori locali e i loro vini: fra cui il Prunent, il vino a bacca nera autoctono della Val d’Ossola. In accompagnamento la polenta preparata con la farina di Beura e il re dei formaggi ossolani e italiani il Bettelmat. Previste una decina di tappe enogastronomiche e alle 17:30 al Lusebar, per grandi e piccoli, via alla pigiatura dell’uva a piedi nudi: il metodo più antico e tradizionale per estrarre dagli acini il mosto. Alle 18:00 live music dei Pentagrami, sempre al Lusebar prima della risottata che concluderà la giornata. La tessera e i bicchieri sono acquistabili presso la biglietteria ad un costo di 25 euro.

Il 25 agosto imperdibile torneo di beach volley organizzato con volley2000, nel campo, disponibile per tornei e partite fra amici durante tutta l’estate, allestito di fronte al Lusebar.

Il mese di agosto in musica si conclude venerdì 30 al Lusebar con il concerto del cantautore e pianista Raphael Gualazzi noto per aver vinto la categoria Giovani del Festival di Sanremo nel 2011.

Agli eventi si somma l’offerta di Domobianca365 per turisti e appassionati della montagna. Sentieri per il trekking, la gite in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio). Da non perdere per i più piccoli e per i loro genitori il rinnovato Parco Avventura con 4 percorsi adatti a tutte le età e le abilità. Passaggi, corde, carrucole, ponti tibetani promettono divertimento insieme al Kinder Park per far giocare in sicurezza e all’aria aperta bambini e bambine.

Domobianca365 è “La Montagna tutto l’anno”. Stazione sciistica ed estiva a soli 20 minuti di auto dal centro di Domodossola, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nell’alto Piemonte. In estate è punto di partenza per escursioni, gite in mountain bike e discese di downhill. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci e servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. In inverno conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.