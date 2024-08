Marocco ricorda la moglie vittima di un incidente: "Penso ancora che tra poco tornerai a casa"

"Ci sono storie d'amore lunghe una vita che non si esauriscono nonostante tutto, nonostante la morte. Bastava poco per far sembrare un po’ tutto più bello, bastava poco per stare bene con te e bastava solo qualche secondo di ritardo per averti ancora qui con noi". Sono le parole che l'ex consigliere metropolitano Marco Marocco del Movimento 5 Stelle dedica alla moglie Maria Cristina Mulè, 56 anni, morta questa mattina in un tragico scontro tra due scooter a Torrazza Piemonte (LEGGI QUI).

"Tra una settimana saremmo partiti tutti insieme per le vacanze e a ottobre avremmo anche festeggiato i 30 anni di matrimonio. Niente da fare, tutti mi dicono di essere forte e di pensare alle nostre figlie. Certo, lo farò! Ora sarai anche in un posto bellissimo, pieno di luce e insieme ai tuoi genitori, ma penso ancora che tra poco rientrerai a casa, con il tuo sorriso e i tuoi occhi stupendi, e questo mi fa ancora più male".