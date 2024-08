È possibile oggi gestire stampe 3D con un servizio online?

La caratteristica distintiva di una stampante tridimensionale, o meglio, quella che più colpisce lo sguardo? La capacità di trasformare un’idea, semplice o complessa che sia, in un oggetto reale.

Qualcosa che fino a non molti anni fa poteva sembrare pura fantascienza ma che oggi è diventato non solo possibile, ma in grado di fare la differenza per una molteplicità di settori dell’economia. Questo perché non esiste, di per sé, un oggetto che i moderni macchinari non siano capaci di riprodurre.

Una delle attualizzazioni più interessanti del settore è rappresentata da un servizio stampa 3D attraverso il quale è possibile ottenere delle parti finite di alta qualità sia per quanto concerne la prototipazione che la produzione. Il tutto a un prezzo contenuto nonché una gestione da remoto.

Cosa si intende per stampa 3D?

Prima di soffermarci sulla possibilità di gestire le stampe 3D online vediamo in cosa consiste esattamente questa particolare tecnologia. La stampa tridimensionale non è altro che un processo che permette di creare dei manufatti tramite la stratificazione di materiale.

La tecnica di produzione impiegata è di tipo additivo o AM e si contrappone ai moderni sistemi tradizionali che operano, al contrario, per sottrazione: cosa che avviene nei macchinari CNC, particolarmente precisi ma che comportano un maggiore spreco di materiale. Questo perché partendo da un blocco di materia prima consentono di ricavare un determinato oggetto.

La stampa 3D è stata introdotta a partire dagli anni Ottanta-Novanta e se inizialmente rappresentava una soluzione di per sé piuttosto dispendiosa grazie agli ultimi sviluppi della digitalizzazione sta diventando sempre più accessibile e performante.

Come funziona un servizio di stampa 3D online

Fino a non molto tempo fa per qualsiasi servizio era indispensabile recarsi presso la sede o la filiale di un’azienda, confrontarsi con un consulente, avviare la procedura.

Oggi, in fondo, la dinamica non è cambiata poi tanto, tranne che per un aspetto significativo: è possibile svolgere tutte queste operazioni da remoto, attraverso device quali pc, tablet e smartphone.

Un valore aggiunto di non poco conto nel caso della stampa 3D, complice un servizio che permette di ottenere un preventivo istantaneo, senza curarsi degli orari di apertura - che sono h24 - e con la possibilità di selezionare tra un’ampia varietà di materiali e finiture.

La supply chain viene modulata a misura del committente, delle sue richieste ed esigenze, dando valore anche alla fase di post-produzione, in cui è possibile applicare finiture speciali alle parti stampate in 3D.

Lavorazioni CNC: perché predisporle online in abbinamento alla stampa 3D

Il servizio di stampa 3D online non è il solo che risulta possibile predisporre da remoto: una soluzione simile si rivela disponibile anche per le lavorazioni CNC. Se le due tecnologie presentano metodologie opposte, ciò non significa, in realtà, che non possano essere integrate nella medesima filiera di produzione.

Un servizio di lavorazioni CNC online permette di conseguire pezzi meccanici a misura del cliente, a fronte di un utilizzo valido sia in fase di produzione che prototipazione. La procedura denota una personalizzazione ai massimi livelli, permettendo di ottenere un preventivo istantaneo e una certificazione conforme ai migliori standard internazionali.

Sia per la stampa 3D che per le tecnologie CNC è possibile avvalersi di un’ampia varietà di materiali. Se agli albori della tecnologia si poteva utilizzare solo una materia prima alla volta, un trend quanto mai attuale - e innovativo - è quello che vede al centro l’impiego di più materie differenti prime in contemporanea. Ciò si traduce in un’ulteriore personalizzazione del singolo progetto, in termini di estetica come di performance.

A chi rivolgersi per il servizio di stampa 3D

Attualmente sono diverse le realtà che propongono un servizio di stampa 3D. Tra quelle presenti sul web madeinadd si distingue per la consulenza tecnica e di design di eccellenza, a fronte di una prototipazione e produzione certificata.

Ciò risulta possibile grazie alla partnership con imprese specializzate, selezionate con cura e tutte dislocate sul territorio italiano. Grazie a un’esperienza ultradecennale sono in grado di garantire un accesso alle tecnologie di ultima generazione.

La piattaforma nasce dall’iniziativa di CDP Venture Capital insieme a gruppi industriali dal comprovato know how tecnico ed esperienziale quali Fomas e Dumarey. L’obiettivo primario è quello di ottimizzare l’utilizzo delle tecnologie della manifattura additiva, come appunto la stampa 3D, senza rinunciare ai benefici che derivano dalla combinazione con le lavorazioni CNC.

I settori interessati sono diversi: automotive, aerospaziale, medicale, beni di consumo, lusso, manifattura industriale e molti altri ancora. Questo perché, semplicemente, l’adozione della stampa 3D non conosce confini: è sempre possibile, grazie agli strumenti di ultima generazione, trasformare un’idea in realtà.

Dal punto di vista pratico, l’utilizzo di una piattaforma come Madeinadd garantisce un abbattimento dei tempi di sviluppo considerevole, pari al 50%. A ciò va aggiunta una riduzione del costo di produzione (-15%) e del peso delle parti (-20%). Aspetti degni di nota per le imprese, che hanno dunque modo di poter contare su prodotti non solo performanti, ma anche accessibili.