I nuovi ETF Spot Ethereum faticano a guadagnare terreno, mentre la presale di Pepe Unchained continua ad attirare trader

Il lancio dei nuovi ETF su Ethereum ha visto deflussi significativi, con quasi 750 milioni di dollari usciti dagli ETF in quattro dei cinque giorni di trading registrati.

Tuttavia, il 30 luglio gli afflussi netti sui nove ETF Spot Ethereum hanno totalizzato 33,6 milioni di dollari, segnando il primo flusso giornaliero positivo dal giorno del lancio.

Secondo i dati di Nansen, la tendenza è molto diversa dal debutto degli ETF su Bitcoin, probabilmente a causa delle differenze regolamentari.

Il 30 luglio, Bitwise ha superato BlackRock nel volume di trading, in quanto Bitwise ha rinunciato alla sua commissione dello 0,2% per “aumentare gli afflussi” per i primi sei mesi dal lancio del suo ETF.

Al momento, BlackRock ha ripreso la sua posizione nel volume di trading, rappresentando il 5,59% degli asset in gestione (AUM).

Bisogna considerare che gli ETF Spot Ethereum non hanno influenzato particolarmente il valore dell’altcoin che rimane intorno ai 3.300 dollari. Negli ultimi 7 giorni, Ethereum è scesa del 4% rimanendo sotto la soglia dei 3.500 dollari.

La blockchain è ancora molto utilizzata per la creazione di nuovi token.

Considerazioni regolamentari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha espresso preoccupazioni per gli elementi di staking dietro il meccanismo di consenso proof-of-stake (PoS) di Ethereum.

Tuttavia, secondo l’azienda specializzata in blockchain Consensys, il meccanismo PoS “soddisfa e supera la sicurezza del proof-of-work (PoW) di Bitcoin”. Il proof-of-work del Bitcoin è già stato approvato per il trading dalla SEC.

La posizione di BlackRock sui futuri ETF

Il 25 luglio, la società di gestione di fondi (asset manager) BlackRock ha evidenziato lo “scarso interesse” dei suoi clienti per ETF su criptovalute oltre ai prodotti BTC ed ETH.

Alla conferenza Bitcoin 2024 a Nashville, Tennessee, il responsabile degli asset digitali dell'azienda, Robert Mitchnick, ha sottolineato che l'interesse dei clienti era “preponderantemente” orientato verso il BTC.

Ha spiegato che l’interesse era “in parte” presente per ETH, ma in generale oltre a questi due prodotti, non c’è richiesta di ulteriori ETF su altre criptovalute.

Bitwise si aspetta un impatto maggiore dagli ETF su Ethereum

Il 18 luglio, il direttore degli investimenti di Bitwise, Matt Hougan, ha spiegato che gli ETF spot su Ethereum negli Stati Uniti potrebbero avere un impatto maggiore sul valore dell'asset rispetto agli ETF su BTC.

Hougan ha dichiarato, infatti, che le prime settimane potrebbero risultare “turbolente” data la conversione del Grayscale Ethereum Trust (ETHE) in un ETP. Tuttavia, si è detto “fiducioso” sul raggiungimento di nuovi massimi entro la fine del 2024.

Il ragionamento di Hougan era basato sull'uso diffuso di ETH, sulle vendite forzate dei miner di BTC e su circa un terzo di tutti gli ETH (28%) bloccati tramite staking.

Pepe Unchained ($PEPU)

Pepe Unchained ($PEPU) è una meme coin ispirata a Pepe The Frog che si differenzia dalle altre per il suo obiettivo ambizioso: creare una rete Layer-2 autonoma denominata “Pepe Chain”.

Tramite la “Pepe Chain”, il team di sviluppo del progetto vuole garantire il 100% di efficienza in più rispetto a Ethereum, ottimizzando la velocità e i costi delle transazioni.

I titolari del token PEPU potranno effettuare il bridging da Ethereum alla Pepe Chain non appena sarà disponibile. Inoltre, sarà possibile fare staking del token $PEPU per ottenere ricompense in base all’APY.

Pepe Unchained ha raccolto finora più di 6,5 milioni di dollari in presale, con il token $PEPU venduto oggi a 0,0088044 dollari.

Il valore aumenterà per ogni fase della presale, pertanto i trader interessati dovrebbero acquistare il token PEPU quanto prima, collegando il wallet digitale al sito ufficiale e utilizzando ETH, USDT, carta di credito o BNB per lo scambio.

