Alex, la grappa fredda per l'estate

Essendo un distillato dalla spiccata carica aromatica la grappa si presta a modalità di consumo poliedriche a seconda della stagionalità. Bottega, una delle più conosciute aziende vinicole, ha studiato alcune soluzioni innovative e al tempo stesso estremamente semplici, che regalano freschezza e sapore. Il distillato di riferimento è Grappa Alex, un’acquavite bianca e giovane, che si presta particolarmente ad essere consumata fredda.

Per rendere più intrigante il sapore e raffreddare il distillato senza annacquarlo con l’aggiunta di ghiaccio, il suggerimento è di congelare nel freezer degli acini d’uva, dei mirtilli e delle fettine di arancia. Il passo successivo è servire il distillato in un bicchiere (Tumbzler o Stang Alexander) aggiungendo una sola tipologia di frutta, scegliendo fra le varianti descritte. Grappa Alex è la bottiglia best seller del marchio Alexander con cui Bottega si rivolge ai punti vendita più esclusivi, dalle enoteche ai ristoranti, ai duty free degli aeroporti.

La bottiglia di color nero ha una originale forma conica ed è impreziosita dall’elegante serigrafia argentata. La grappa Alex è richiestissima in molte parti del mondo. Da Singapore e dalle Mauritius sono arrivati moltissime richieste così come in molte parti dell’Asia e nel Nord dell’America.