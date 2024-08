In che modo la vittoria elettorale di Trump potrebbe influenzare le criptovalute negli Stati Uniti?

Ci sono molti fattori che solitamente influenzano il comportamento del mercato delle criptovalute: la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane potrebbe avere un impatto significativo su questo mercato.

Ecco quali sono gli aspetti principali che potrebbero influenzare il settore delle criptovalute in caso di una sua vittoria: anche il nuovo token 99BTC, che sta per concludere la sua prevendita da $2,5 milioni, potrebbe trarne vantaggio anche grazie al learn-to-earn.

Ecco come la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali del 2024 potrebbe influire sul mercato delle criptovalute

Influenza sui mercati finanziari

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe catalizzare cambiamenti significativi nei mercati finanziari: Trump è infatti ben noto per le sue politiche imprevedibili e le sue dichiarazioni audaci, che spesso mettono in subbuglio gli investitori.

La sua elezione quindi potrebbe portare a una maggiore volatilità nei mercati in generale, e in particolare in quello delle criptovalute. Tuttavia, secondo gli esperti del settore, le società americane di mining e criptovalute potrebbero trarre vantaggio proprio dalla rielezione di Trump.

Trump darà supporto al settore delle criptovalute

Trump è un convinto sostenitore delle criptovalute, nonostante il suo scetticismo iniziale. A giugno ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle compagnie di mining e ha affermato che questo potrebbe diventare "l'ultima linea di difesa contro le CBDC" (valute digitali delle banche centrali).

Trump ha anche espresso il desiderio che tutti i Bitcoin che possono essere estratti siano prodotti negli Stati Uniti, cosa che potrebbe portare a maggiori investimenti nelle infrastrutture di mining e al supporto per le società americane di criptovaluta.

Il mercato reagirà agli eventi politici come è solito fare

Dopo la scarsa performance del presidente in carica Joe Biden nei dibattiti con Trump alla fine di giugno, Bitcoin è cresciuto di circa l'11%; inoltre la criptovaluta è stata aiutata anche dal fallito tentativo di omicidio di Trump.

Anche le azioni delle società che confermano transazioni blockchain, come Marathon Digital e Riot Platforms, hanno registrato aumenti significativi, a dimostrazione che gli eventi politici possono influenzare in modo significativo il mercato delle criptovalute.

Modifiche normative e IPO

Con l’elezione di Trump, gli exchange di criptovalute e altre società del settore, che in precedenza non erano riuscite a ottenere l'approvazione normativa per le IPO, potrebbero avere più possibilità che ciò accada.

Se eletto per un secondo mandato, Trump potrebbe nominare un presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) più favorevole alle criptovalute, visto che ha detto che la sua prima mossa sarà quella di licenziare Gary Gensler. Ciò potrebbe aumentare il numero di società pubbliche di criptovaluta e attrarre ulteriori investimenti nel settore.

Gli Stati Uniti potrebbero diventare leader per Bitcoin

Le società straniere nel settore delle criptovalute, come Binance, OKX e Deribit, potrebbero perdere se Trump vincesse un secondo mandato presidenziale. La rigorosa regolamentazione negli Stati Uniti impedisce alle società crypto americane di offrire determinati strumenti, come leva elevata, opzioni e futures.

Se Trump allentasse queste regole, la quota delle società straniere nel mercato statunitense potrebbe diminuire, portando a una ridistribuzione delle quote di mercato a favore delle aziende americane.

La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali potrebbe avere un impatto significativo sul mercato delle criptovalute. Mentre le società americane di mining e criptovalute potrebbero trarre vantaggio dalla sua rielezione, gli attori internazionali potrebbero dover affrontare nuove sfide.

I cambiamenti normativi, l'instabilità politica e le politiche economiche di Trump saranno fattori chiave che determineranno il futuro delle criptovalute negli Stati Uniti, coinvolgendo anche nuovi asset come 99BTC.

99Bitcoins: il nuovo token learn-to-earn supera $2,5 milioni in prevendita

Anche 99Bitcoins, un nuovo progetto di criptovaluta che ha superato $2,5 milioni grazie al learn-to-earn, potrebbe trarre vantaggio dalla rielezione di Trump, se questo manterrà le promesse fatte.

Il meccanismo su cui si basa il progetto consente di guadagnare imparando tutto sulle criptovalute: in cambio si riceveranno token 99BTC, ora venduti a $0,00116, un prezzo basso che permette a 99Bitcoins di avere un ampio margine di crescita.

La prevendita è nella sua fase finale e gli esperti sostengono che il token potrebbe fare 10x con il listing: ecco l’analisi dello youtuber Felice Grimaudo.

Il token 99BTC è inoltre costruito su Ethereum, quindi è possibile, per gli investitori, ottenere anche introiti passivi con lo staking, che al momento prevede un APY del 672% e questo nonostante, successivamente, il token sia diventato BRC-20.

Chi vuole inoltre partecipare all’airdrop attualmente in corso, con in palio 99.000 dollari in BTC, può seguire tutte le indicazioni presenti sul sito ufficiale di 99Bitcoins.

Per partecipare alla prevendita di 99BTC e ottenere i token prima della conclusione, basterà collegare il proprio crypto wallet, uno di quelli compatibili con la presale, o scaricarlo, alla pagina ufficiale di 99 Bitcoins e usare ETH, USDT, BNB o una carta di debito/credito bancaria per ottenere il numero di token desiderati.

Chi lo vuole può inoltre mettere in stake immediato i token comprati, per ottenere introiti passivi da subito. Chi vuole conoscere le novità del progetto, valutando questo investimento, può seguire i canali social di 99BTC su X, Telegram e Discord.

