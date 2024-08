Il grasso che serve al nostro organismo

Questo articolo vuole essere indicativo e dettagliato sull’importanza del colesterolo per la salute umana, per il funzionamento degli organi e in particolare per il cervello, mettendoci in guardia dall’uso eccessivo di farmaci prescritti in caso di lievi oscillazioni. Il tanto demonizzato colesterolo è una molecola organica essenziale presente in tutte le cellule del corpo umano. Nonostante la sua cattiva reputazione associata alle malattie cardiovascolari, il colesterolo è fondamentale per numerose funzioni del nostro organismo..

La maggior parte del colesterolo presente nel sangue viene prodotto dall’organismo, mentre una parte decisamente minoritaria deriva dall’alimentazione. Per controllare quanto la predisposizione genetica e/o l’alimentazione influiscano sui livelli di colesterolo nel sangue, ci sono specifiche indagini e solo uno specialista che sia in grado di analizzare i dati nel suo totale, potrà consigliare cosa fare affinché i livelli di colesterolo cattivo non superino i 150/180 mg/dl. Quindi non è il caso di ricorrere subito ad un trattamento farmacologico per abbassare le concentrazioni di colesterolo, ma può essere sufficiente migliorare la dieta e svolgere una sana attività fisica. Oggi inoltre possiamo trovare in commercio molte sostanze para farmaceutiche in grado di bloccare il recettore del colesterolo. Possiamo pensare di rivolgerci anche a soluzioni naturali come mangiare yogurt e latte di soia, usare olio extravergine d’oliva, mangiare 6/8 mandorle al giorno e, nei casi più importanti, riso rosso fermentato e berberina come integratore.

Questa premessa è per dire che un problema come scoprire un livello di colesterolo un pò fuori dal limite, non vuol dire che siamo in presenza di una patologia, perché si finisce per considerare malate delle persone sane, dimenticando che si deve solo tenere sotto controllo.

Ci rivolgiamo al Dott. Marco Zanetti, biologo nutrizionista, specialista della nutrizione, con numerosi articoli pubblicati su come gestire alcuni alert delle nostre analisi mediche, con la dieta ed esercizio fisico personalizzati.

Dott. Marco Zanetti che cos’è esattamente il colesterolo?

“Il colesterolo è una molecola organica essenziale ed è un tipo di lipide, o grasso, che si trova in tutte le cellule del corpo umano. Il colesterolo proviene da due fonti principali: esogena (attraverso la dieta) ed endogena (sintetizzato dal corpo). Gli alimenti ricchi di colesterolo includono carne, latticini e tuorli d’uovo. Tuttavia, la maggior parte del colesterolo nel corpo è prodotta dal fegato, che regola i livelli di colesterolo in base alle necessità fisiologiche. Esso è trasportato nel sangue da lipoproteine, tra cui le lipoproteine a bassa densità (LDL) e le lipoproteine ad alta densità (HDL). Il colesterolo così demonizzato sta vivendo alla luce di studi recenti una seconda stagione di gloria, grazie ad una più convenuta ed obiettiva analisi. Il tam tam sulla sua importanza, e non solo sul suo rischio, finalmente si sta diffondendo nel mondo scientifico. Abbassare troppo il colesterolo potrebbe avere effetti negativi sullo stato vitale delle cellule.”

Per quali organi è importante il colesterolo?

“Il colesterolo, per iniziare a rispondere alla domanda, è fondamentale per il cervello, costituendo circa il 25% del colesterolo totale del corpo umano. Senza di esso non avremmo materia grigia. È essenziale per la formazione e il mantenimento delle sinapsi, le connessioni tra i neuroni che permettono la comunicazione neuronale. La mielina, una sostanza che riveste e protegge i nervi, è ricca di colesterolo, il che evidenzia la sua importanza nella trasmissione degli impulsi nervosi e nella funzione cognitiva. Il colesterolo è un componente chiave delle membrane cellulari, dove contribuisce a mantenere la fluidità e la stabilità. Agisce come un “regolatore” della consistenza della membrana, impedendo che diventi troppo rigida o troppo fluida. Questo è cruciale per la funzione cellulare, consentendo la corretta funzione dei recettori e il trasporto delle molecole attraverso la membrana.”

Dott. Zanetti è vero che il colesterolo è importante per il livello ormonale?

“Il colesterolo è il precursore anche di vari ormoni steroidei, inclusi gli ormoni sessuali (come testosterone ed estrogeni) e gli ormoni surrenali (come il cortisolo), ma anche la vitamina D3 cosi tanto carente soprattutto in chi prende statine. Questi ormoni sono essenziali per molte funzioni corporee, tra cui la regolazione del metabolismo, il bilanciamento dei fluidi, e la risposta allo stress.”

Ho letto in un suo articolo che il colesterolo è necessario nei processi della digestione.

“Il colesterolo è necessario per la produzione della bile, un fluido prodotto dal fegato e immagazzinato nella cistifellea. La bile aiuta a digerire i grassi presenti nell’intestino tenue, facilitando l’assorbimento delle vitamine liposolubili come A, D, E e K. Senza colesterolo, la digestione e l’assorbimento di questi nutrienti critici sarebbero compromessi.”

Capisco a questo punto che è importante mantenere livelli ottimali di colesterolo. In che modo possiamo farlo?

“Mantenere livelli ottimali di colesterolo è essenziale per la salute. L’equilibrio tra LDL (colesterolo “cattivo”) e HDL (colesterolo “buono”) è cruciale. Livelli elevati di LDL possono portare all’accumulo di placche nelle arterie, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari. D’altra parte, livelli elevati di HDL possono aiutare a rimuovere il colesterolo dalle arterie e trasportarlo al fegato per essere eliminato. I livelli raccomandati variano a seconda del soggetto. Fondamentale è il rapporto tra colesterolo totale e HDL. Per il resto abbassare troppo il colesterolo impedisce tutti i processi sopra indicati. Il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari dipende in larga misura dallo stile di vita e dal giusto equilibrio tra vitamine come la D3 e la K2 come in precedenti articoli abbiamo parlato. Il colesterolo svolge numerose funzioni vitali nel corpo umano, dalla salute del cervello alla produzione ormonale, dalla struttura delle membrane cellulari alla digestione. Mantenere livelli equilibrati di colesterolo è cruciale per prevenire problemi di salute e assicurare che tutte queste funzioni biologiche continuino a operare efficacemente.”

