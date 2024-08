A Bardonecchia dal 9 all’11 agosto il Transalpine Trophy & Mediterranean Cup

È ancora fresco il ricordo delle due medaglie d’oro, con la squadra Under 15 e con Nicole Arlia nel doppio femminile Under 19 e di quella di bronzo dei cadetti Danilo Faso e Francesco Trevisan nel doppio, conquistate ai Campionati Europei Giovanili di Malmö, in Svezia, e già la Federazione Italiana Tennistavolo è pronta a iniziare la nuova stagione agonistica.

Da venerdì 9 a domenica 11 agosto organizzerà al Palazzetto dello Sport di Bardonecchia, in collaborazione con il CUS Torino, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e con il supporto della Regione Piemonte, il 32° Transalpine Trophy, che per la terza volta sarà affiancato dalla Mediterranean Cup, dopo le edizioni ospitate a Biella e a San Marino. Protagonisti saranno le atlete e gli atleti Under 12 provenienti da tutte le Regioni d’Italia e da una decina di Paesi stranieri.

In preparazione alle gare si sta svolgendo un Camp di allenamento, che terminerà venerdì mattina. Le sessioni comprendono l’attivazione motoria e il riscaldamento, seguiti dall’attività al tavolo. Se ne sono svolte due, al mattino e al pomeriggio, ieri, mentre oggi l’impegno sarà solo mattutino. Domani tornerà a essere doppio e venerdì sarà limitato al mattino, per un totale di sei sedute, che sono dirette dal direttore tecnico della FITeT Matteo Quarantelli, affiancato dai tecnici federali Rossella Scardigno, Emmanuele Delsante e Ugo Foltz e dai collaboratori tecnici Alessandro Amato, Alessandro Casini, Teresa D’Ercole, Emanuel Gaybakyan, Lorenzo Martinalli, Mattia Michelon, Francesco Palmieri, Miriam Piraino, Simone Sofia e Fulvio Tonin.

Stanno partecipando al Camp le delegazioni di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, San Marino e Tunisia, che proseguiranno la loro permanenza in occasione delle gare, destinate a coinvolgere anche Alto Adige, Lombardia, Albania, Kosovo, Libano, Malta, Spagna e Ungheria, per complessivi 170 fra atleti, tecnici e accompagnatori.

Venerdì alle ore 14 cominceranno le competizioni a squadre miste, che proseguiranno dalle 8,30 di sabato, giorno in cui alle 16 prenderanno il via i singolari. Domenica dalle 8,30 andranno in scena le fasi finali a squadre e individuali e alle 12 le premiazioni.