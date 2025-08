Ferragosto nei Castelli: il Piemonte apre le sue meraviglie storiche

Il lungo weekend di Ferragosto si trasforma, anche quest’anno, in un’occasione unica per scoprire la bellezza del Piemonte attraverso il circuito di Castelli Aperti, che in occasione della trentesima edizione propone un ricchissimo calendario di aperture straordinarie in tutte le province della regione. Da venerdì 15 a domenica 17 agosto, oltre sessanta dimore storiche, castelli, borghi, ville, musei e collezioni accoglieranno il pubblico con visite guidate, percorsi tematici, degustazioni e mostre.

Tra manieri e musei