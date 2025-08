Al Sansi Summer Village 2025 di Sansicario arriva “Una Montagna di Cioccolato”

Ricco programma della settimana e del week end a Sansicario Alto per SansiSummerVillage 2025 , e domenica 10 agosto, infatti, vi aspetta “Una Montagna di Cioccolato” una giornata dedicata al cibo degli dei in Alta Quota.

Si parte dal mattino dalle ore 11.00 con un laboratorio -gioco gratuito per i bimbi “Decoriamo il Cioccolato curato dal Maestro Cioccolatiere Nicolas Vella.

Dalle ore 17.00 Presentazione del Libro "La grammatica del cioccolato e del cacao" (Gribaudo) Un libro che svela il cibo degli dei e invita a lasciarsi inebriare da tutte le sue sfumature con gli autori Clara e Gigi Padovani definiti la «coppia fondente» del food writing italiano: tra i primi in Italia a diffondere la cultura del cioccolato. Critici gastronomici, insieme hanno pubblicato oltre trenta libri di cultura agro- alimentare, tradotti in sei lingue.

Segue una degustazione di Tapas Gourmet al cioccolato preparate del Maestro Cioccolatiere Nicolas Vella e accompagnate da un Cocktail Pairing curato da Blues Art Cocktail Bar .

Gli eventi si svolgono nella piazzetta di Sansicario Alto fronte ufficio Nonsoloneve.

Partecipazione e degustazioni gratuite fino ad esaurimento posti su prenotazione :

Informazioni : SansiSummerVillage” Ufficio Nonsoloneve Sansicario Alto, Marco 349-4179852

Nicolas Vella

Classe 1994, pasticcere e cioccolatiere torinese. Lavora nella stessa azienda da più di 10 anni, il ChiccoTostato, a Val della Torre piccolo paese nella provincia sabauda. Negli ultimi sei anni si dedica in modo maggiore al mondo del cioccolato e cresce la passione verso quello artistico. Partecipa al world chocolate master nel 2017, tiene corsi presso l'accademia Icif e a gennaio allena Roberto Miranti per il campionato "Gelato d'oro 2024". Ottiene il terzo posto al Belcolade Award del 2025 e successivamente conquista la medaglia d’oro con la pralina “goccia d’oro” alla Fiera del Tirreno a Massa Carrara. Gareggerà infine a novembre come membro della nazionale ai campionati mondiali nel team Italiano.

Clara e Gigi Padovani

Clara e Gigi Padovani - Photo© Mauro Raffini

"La grammatica del cioccolato e del cacao" (Gribaudo)

Un libro che svela il cibo degli dei e invita a lasciarsi inebriare da tutte le sue sfumature.

Quando gustiamo una tavoletta di cioccolato siamo così rapiti dai suoi inebrianti aromi da trascurare il lungo viaggio nel tempo e nello spazio che compie da almeno cinquanta secoli.

L’albero del cacao cresce soltanto nella fascia equatoriale del pianeta, eppure il cioccolato è diffuso in tutto il mondo. Come altre piante dal significato simbolico, vanta origini divine e ha assunto un ruolo insostituibile nell’alimentazione, nella cultura, nell’economia e nella vita sociale degli uomini. Elevato a cibo degli dei, inizialmente ha conquistato nobili e clero per poi sedurre milioni di consumatori.

Questa particolare grammatica, nata da oltre vent’anni di esperienza degli autori tra degustazioni, visite in cioccolaterie artigianali e fabbriche dolciarie, viaggi nelle piantagioni di cacao e incontri con maîtres chocolatiers di tutto il mondo, ci racconta il cacao e il cioccolato tra scoperte, leggende, evoluzioni sociali e culturali: le varietà botaniche, i segreti gourmet, le esperienze sensoriali. Un’avventura eccitante e complessa che mostra anche ciò che è diventato oggi il cioccolato. Il libro perfetto per chi si voglia avvicinare a questo alimento evocativo e suadente, che ha sedotto artisti, scrittori, musicisti, registi.

Clara Vada Padovani, già docente di matematica, è una narratrice gastronomica e appassionata di storia della cucina: ha firmato alcuni volumi di successo, come Dolci del sole (con il pasticcere Salvatore De Riso), Passione Nutella (Giunti, Niko. Semplicità Reale (con lo chef Niko Romito).

Gigi Padovani è giornalista professionista dal 1984, per trent’anni a La Stampa, ed è Accademico ad honorem dell’Accademia Italiana della Cucina; ha pubblicato molti libri, tra i quali, La liberazione di Torino. Aprile 1945: le sette giornate di Torino (Edizioni del Capricorno, 2022), Slow Food. Storia di un’utopia possibile (con Carlo Petrini, Giunti e Slow Food Editore 2017, edizione 2005, Rizzoli, tradotta in inglese e turco) e Mondo Nutella. 50 anni di innovazione (Rizzoli 2014, tradotto in inglese, russo, olandese).

Tra i successi firmati insieme: Storie di cioccolato a Torino e in Piemonte (Edizioni del Capricorno, 2023), Plasmon. La ricetta segreta che dal 1902 aiuta l’Italia a crescere (Gribaudo 2022), Enciclopedia della nocciola (Mondadori 2019), Cioccolato Sommelier (White Star 2019, tradotto in inglese, francese, tedesco), L’ingrediente della felicità (Centauria 2017) , Tiramisù. Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato (Giunti 2016), Street food all’italiana (Giunti 2013).

Hanno ricevuto numerosi premi, tra i quali il Selezione Bancarella Cucina, il Prix de la Littérature Gastronomique, ResTipica dell’Anci, Libri da gustare.

La montagna si trasforma in un palcoscenico naturale per attività avvincenti come trekking, mountain bike, gite a cavallo e molto altro, mentre il benessere sarà al centro delle nostre proposte con corsi di yoga e meditazione immersi nella natura.

Il programma generale sarà coordinato da Nonsoloneve la cooperativa di Sansicario creata dai proprietari per i proprietari con la collaborazione di Sansicario Eventi , Scuola Sci Sansicario Action, Gestimax e il Patrocinio del Comune di Cesana Torinese.

Il programma completo di tutti gli eventi di questa settimana

MERCOLEDI 6 AGOSTO

TOradio - Ore 10.00-12.00 Podcast Live “Stiamo Freschi” condotto da Marco Fedele “SansiNews” sport, eventi ,cultura,enogastronomia e musica .

CINEMA : Ore 21.00 Cinema Teatro “Sansipario” Sansicario Alto - GLI AMORI DI ANAIS - Film

GIOVEDI 7 AGOSTO

MUSICA: Ore 18.00 APRÈS-SUN DeeJay Set a cura di TOradio

TEATRO Ore 21.00 Cinema Teatro “Sansipario” Sansicario Alto – LEMON THERAPY -COMMEDIA ( Quinta Parete Mo) di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano

VENERDI 8 AGOSTO

TEATRO : Ore 21.00 Cinema Teatro “Sansipario” Sansicario Alto – TI LASCIO PERCHE' HO FINITO IL CORTISOLO – Stand Up Comedy Giulia Pont, TO Di e con Giulia Pont

SABATO 9 AGOSTO

MUSICA Ore 18.00 APERISANSI ENOTECA SANSICARIO in Enoteca , DEE JAY by DJ KOLA

Info e Pren. l’Enoteca 0122811508 - 335 6613198

TEATRO – MUSICA LIVE Ore 21.00 Cinema Teatro “Sansipario” Sansicario Alto

Teatro delle Temperie, BO Di e con Andrea Lupo Musiche dal vivo Guido Sodo -

DOMENICA 10 AGOSTO

GUSTO “Una Montagna di Cioccolato ” Dalle ore 11.00 -” Laboratori Bimbi “Cioccolato “ curati dal Maestro Cioccolatiere Nicolas Vella .

ORE 17.00 LIBRI : TALK con la partecipazione di Clara e Gigi Padovani Presentano il Libro Manuale: "La grammatica del cioccolato e del cacao" (Gribaudo) definiti la «coppia fondente» del food writing italiano .

degustazione Tapas Gourmet al cioccolato gratuita al cioccolato a cura del Maestro Cioccolatiere Nicolas Vella

Cocktail Pairing da Blues ART Cocktail Bar

MUSICA : Ore 18.00 APRÈS-SUN Blues ART Cocktail Bar - DeeJay Set a cura di TOradio

TEATRO ORE 21.00 Cinema Teatro “Sansipario” Sansicario Alto " VOLTA LA CARTA -Concerto Spettacolo ACCADEMIA DEI FOLLI , TO Un omaggio sentito a Fabrizio De Andrè

SansiSummer Village 2025 è un invito a scoprire la natura, vivere esperienze uniche e rigenerarsi nel cuore delle Alpi Cozie. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: la montagna vi aspetta!

