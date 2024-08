Pentenero: "Cirio troppo ottimista. Il Piemonte è fanalino di coda della crescita nel nord"

Come scrive la CGIA di Mestre nel suo report del 20 luglio, “anche nel 2024 la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto saranno le regioni che traineranno il PIL reale nazionale che, stando ai principali istituti di statistica, dovrebbe attestarsi attorno al +0,7 per cento, contro il +0,1 per cento della Germania, il +0,7 per cento della Francia e il +2,1 per cento della Spagna. Tornando ai dati di casa nostra, le previsioni di crescita elaborate dall’Ufficio studi della CGIA su dati Prometeia ci dicono che in Lombardia la stima di crescita per l’anno in corso dovrebbe essere dello 0,95 per cento, in Emilia Romagna dello 0,86 per cento e in Veneto dello 0,80 per cento.” Il Piemonte si attesta con un timido +0,65% ed è dietro alla Liguria, fermandosi all’undicesimo posto.