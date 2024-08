Torre Pellice: soccorsi due anziani in viale Dante

Non si vedevano fuori casa da qualche giorno ed è partita una chiamata al 112. Una coppia di anziani è stata soccorsa in viale Dante a Torre Pellice, davanti al campo sportivo, verso le 19. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Luserna San Giovanni e Pinerolo, per portarli fuori con l'autoscala e 4 autoambulanze per fornire loro assistenza.