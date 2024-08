Via Aosta, rubano 67 scatole di carne in scatola: arrestati due uomini

Gli agenti del Commissariato di Polizia Dora Vanchiglia hanno arrestato due uomini italiani di trenta e quarantasette per furto aggravato in concorso.





Durante il servizio straordinario di controllo del territorio, personale dell’ufficio investigativo del commissariato, transitando in via Aosta, si accorge di due uomini che, uscendo da un esercizio commerciale a passo svelto, si dirigono in direzione via Lodi; uno dei due, in particolare, trasportava una grossa busta ed era in evidente affanno.





Gli agenti, insospettiti dal loro atteggiamento, e ritenendo che la coppia potesse avere rubato della merce dal supermercato per poi rivenderla, li fermano per un controllo in Corso Giulio Cesare.





Dopo averli identificati, i poliziotti rinvengono all’interno della busta 69 confezioni di carne in scatola, di cui due danneggiate e aperte, il cui valore commerciale ammonta a circa 170 euro.





Ipotizzando che la merce provenisse dal supermercato di via Aosta da cui la coppia era stata vista uscire, i poliziotti hanno raggiunto l’esercizio commerciale prendendo contatti con un responsabile, il quale informava che si era appena verificato un furto, ad opera di due uomini, perfettamente corrispondente ai due fermati e ripresi anche dalle telecamere di vigilanza interna.





La merce non danneggiata è stata restituita al proprietario del supermercato.