Uomo tenta il suicidio a 15 metri d'altezza: la Polizia interviene e lo fa scendere dal tetto

Un uomo stava per buttarsi dal tetto di un condominio, ma è stato riportato in casa

Erano da poco passate le 19 di ieri sera quando al 112 arriva una chiamata che segnala la presenza di un uomo sul tetto di un condominio di quattro piani. Vuole gettarsi di sotto, tentando il suicidio.

Domenico e Francesco, due poliziotti delle Nibbio, le pattuglie in motocicletta della Polizia, insieme ad altre due pattuglie della Squadra Volante, arrivano sul posto senza utilizzare luci o sirene, per non allarmare nessuno, compresa la persona sul tetto. Uno dei poliziotti rimane in strada a coordinare l’arrivo dei mezzi di soccorso, mentre gli altri 5 si fanno aprire la porta dello stabile da un condomino e salgono al quarto piano.

Qui un parente li attende, con una seconda copia delle chiavi, e permette loro di raggiungere la mansarda da cui l’uomo aveva fatto accesso ai tetti; attraverso due lucernai, possono notarlo seduto sul bordo del cornicione dello stabile mentre si sporge pericolosamente, col busto, di sotto.

I poliziotti, ormai sui tetti, cercano di richiamarne l’attenzione, ma non ottengono l’effetto sperato, anzi: l'uomo chiede che si allontanino, altrimenti si butterà di sotto. Così rientrano nella mansarda e dai lucernai cercano di trovare il modo migliore per interagire con lui.

L’uomo si presenta in evidente stato di difficoltà fisica e psicologica, denutrito e disidratato: come spiegherà lui stesso a Domenico, l’operatore di polizia che riuscirà ad instaurare con lui un dialogo, dopo anni di malattia, proprio l’altro giorno ha ricevuto la diagnosi certa relativa a una patologia neurologica degenerativa, che fra le altre cose non gli permette di alimentarsi normalmente. E così, in un momento di sconforto, nella speranza di trovare sollievo alle proprie sofferenze, si ritrova su quel cornicione.

Il poliziotto, intuendo dalla condivisione appena ricevuta che l’uomo inizia a fidarsi di lui, lo tiene impegnato nella conversazione e notando che ha la bocca secca, gli propone di bere dell’acqua, offrendosi di portargli una bottiglietta: in questo modo, l‘operatore riesce ad avvicinarsi e, rimanendo a cavalcioni per evitare di perdere l‘equilibrio e cadere di sotto, si pone davanti all’uomo col proprio corpo, di fatto proteggendolo nel caso si sporga nuovamente in avanti.

Domenico rimane in questa posizione per quasi mezz’ora e utilizza questo lasso di tempo per dialogare ancora e posizionarsi in modo più stabile per intervenire in sicurezza; coordinandosi visivamente con gli altri operatori rimasti a distanza sul tetto, fa loro un cenno col capo, in modo che i colleghi si avvicinino alle spalle senza fare rumore, e tutti insieme afferrano il malcapitato portandolo dentro casa, senza procuragli alcuna lesione nonostante la sua fragile corporatura.