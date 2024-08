Contrattempo al grattacielo della Regione: perdita d'acqua al 42esimo piano, tutti i dipendenti in smart working

Lunedì mattina complicato, per i dipendenti della Regione. A causa di un contrattempo, infatti, il grattacielo di piazza Piemonte non ha potuto accogliere i lavoratori.



Durante la scorsa notte, infatti, si è verificato un guasto che ha determinato un'importante perdita d'acqua all’interno dei locali tecnici siti al piano 42 del Grattacielo Piemonte con effetti sul sistema elettrico del Palazzo.

Per consentire il ripristino degli impianti e per garantire la sicurezza dei lavoratori, la direzione generale e i tecnici responsabili della struttura hanno deciso che per la giornata di oggi i dipendenti potranno lavorare in smart working.



Alcuni, sfortunatamente, hanno scoperto la situazione soltando arrivando a pochi passi da via Nizza.

"Nonostante la comunicazione sia stata il più possibile tempestiva, la Regione Piemonte si scusa per il disagio del personale che aveva comunque raggiunto la sede di lavoro", dicono dall'ente pubblico.



Le squadre di tecnici sono già al lavoro per ripristinare il guasto.