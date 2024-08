Chivasso si gode l'estate: in programma musica, sport, cinema, fiere e tradizioni

Musica, sport, cinema, Fiera e tradizioni saranno protagonisti delle prossime serate estive al Comune di Chivasso.





“Ecologia e parità di genere attraverso la settima arte” è la rassegna promossa dagli Assessorati comunali alla Cultura e Pari Opportunità per sabato 17 e sabato 24 agosto quando, a partire dalle ore 21,30, saranno proiettati rispettivamente “Una giornata particolare”, con Sofia Loren e Marcello Mastroianni diretti da Ettore Scola, e “Star Trek IV – Rotta verso la terra” per la regia di Leonard Nimoy. La direzione artistica è di Ivan Fabio Perna. “Ecologia e parità di genere – ha commentato l’assessore Cristina Varetto - sono tematiche di estrema attualità che richiedono ulteriore sensibilizzazione”.



La domenica successiva, il 25 agosto, si apriranno i festeggiamenti patronali in onore del Beato Angelo Carletti, il teologo passato alla storia per la sua “Summa Angelica”, opera messa all’indice dal Protestantesimo. Dopo la messa celebrata, alle ore 10, nella Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta, alle 11 è prevista la processione del simulacro del francescano del XV secolo.

Mercoledì 28 agosto invece, come da tradizione, dalla mattina al pomeriggio, la Fiera Regionale che porta il nome del patrono di Chivasso sarà di scena nel Parco del Mauriziano, con numerosi espositori dei settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e delle agrotecnologie. Il tema di quest’anno, “Salva le api e salverai il mondo”, è incentrato sull’importanza delle api per la biodiversità.

“Gli insetti impollinatori – ha spiegato l’assessore comunale all’Ambiente ed Agricoltura Fabrizio Debernardi - svolgono un ruolo fondamentale per tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Ecco perché abbiamo sensibilizzato le scuole e creato aree urbane per la biodiversità, oltre a scegliere la Fiera come palcoscenico tematico per una cultura consapevole che tuteli la biosfera”.



In questo contesto, Roberta Tosoni, apicoltrice e guida naturalistica di Aspromiele racconterà, in area Focus, alle ore 10:30, tramite le fotografie di Luca Mazzocchi, la vita delle api. Per "Idee in Fiera", lo spazio in zona Palco farà riflettere su temi importanti legati al mondo dell'agricoltura, con Fulvio Piccinino, docente all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e alla Campary Academy, che proporrà una conferenza sul lungo rapporto fra uomini e api, dal saccheggio indiscriminato degli alveari alla nascita delle arnie razionali, dal suo libro "Il re era una regina. Storia, biologia e curiosità sulle api". L'Associazione CNGEI di Gassino Torinese - gruppo di Chivasso – proporrà invece un'attività dedicata ai più piccoli per costruire casette per gli insetti impollinatori in area Focus. Sempre in quest’ultimo spazio, sarà presente A.Di.P.A. Piemonte (Associazione per la Diffusione delle Piante fra Amatori) che promuoveranno la biodiversità e le piante, partendo principalmente dal seme.





“Anche quest’anno – ha spiegato il sindaco Claudio Castello che aprirà ufficialmente l’evento alle ore 10 -, il Comune di Chivasso rinnova con entusiasmo l’appuntamento con la Fiera Regionale Beato Angelo Carletti, che rimane una data attesa e consolidata del calendario delle nostre manifestazioni ed in seno ai festeggiamenti patronali. Nel tempo, questa tradizione ha mostrato la sua rilevanza a tutto il Piemonte, superando i confini regionali e confermandosi un momento di incontro e confronto dei settori agricolo e zootecnico, le cui produzioni a marchio DOP, IGP e STG sono tra le più numerose in Italia, dopo Toscana e Veneto”.

“In un incantevole scenario naturale come il Parco del Mauriziano – ha aggiunto l’assessore alla Fiera, Mercati e Turismo Chiara Casalino -, la tradizione commerciale di Chivasso trova il suo pieno sviluppo nella Fiera del Beato Angelo Carletti, sensibilizzando sull’economia agricola, la sostenibilità ambientale, la zootecnia e l’enogastronomia”.

In serata, la festa si sposterà nel capoluogo dove la Pro Loco Chivasso L’Agricola, a partire dalle ore 19,30, promuove un altro appuntamento attesissimo del cartellone estivo: “Borghi in piazza”, tra degustazioni e musica. Alle 21,00, in piazza Dalla Chiesa, si terrà invece la “Serata Retro Vibes” per gli amanti della dance anni ‘90 e 2000.

Per queste manifestazioni la viabilità sarà disciplinata dalle ordinanze 382 e 383 emesse dalla Polizia locale del Comune di Chivasso.

Musical e live concert invece saranno i protagonisti di venerdì 30 agosto, alle ore 21, sempre in piazza Dalla Chiesa, con I Divina Show.

Sabato 31, alle ore 17, nel Caffè Firenze è in programma una mostra collettiva, mentre a partire dalle ore 19,30, il Foro Boario ospiterà il “Lido on tour”, tra musica e street food, e alle ore 23, tutti con il naso all’insù per lo spettacolo pirotecnico.

Domenica I settembre, il capoluogo, a partire dalle ore 9, tornerà a fare da vetrina alle associazioni sportive e culturali che partecipano alla seconda edizione di SportKultur. Dal pomeriggio e fino a tarda sera, in piazza Dalla Chiesa, si alterneranno 14 band musicali nello SportKultur – Music Off, New Generation Summer Fest.

Domenica 8 settembre, dalle ore 9,30 alle 18, sarà possibile solcare il Po a bordo dei bricel nel parco omonimo, grazie agli “Amici del Po di Chivasso e Casale Monferrato”. Alle ore 21, in piazza Dalla Chiesa, appuntamento con “Bande sotto le stelle”, il concerto bandistico con le filarmoniche chivassesi.

“Con le risorse disponibili e grazie anche alla collaborazione della Pro Loco Chivasso L’Agricola – ha detto l’assessore comunale alla Cultura Gianluca Vitale - abbiamo cercato di offrire ai cittadini, anche nei mesi di agosto e settembre, eventi musicali e cinematografici per allietare le calde serate estive di chi resta in città”.