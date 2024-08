Le presale crypto più performanti dell'estate: quali sono e perché investire

Il mercato delle criptovalute si trova in una fase ribassista, con il Bitcoin ancora sotto i 55.000 dollari ed Ethereum sotto i 2.500 dollari. Anche altre altcoin come BNB o Solana sono in calo e vengono scambiate rispettivamente a 475 dollari e 131 dollari.

La situazione attuale ha spinto i trader a puntare sui progetti in presale, per investire su token a un valore basso e approfittare di guadagni nel breve termine dopo il loro lancio.

Le presale sono un’ottima opportunità per diversificare il wallet, inoltre possono dare diversi vantaggi ai trader, come ad esempio la possibilità di fare subito staking e ottenere ricompense passive.

In questo articolo analizziamo le tre presale migliori dell’estate: Pepe Unchained, Base Dawgz e PlayDoge. Scopriamo le caratteristiche di questi progetti e quali vantaggi possono dare ai trader.

Pepe Unchained

Pepe Unchained può risultare un buon investimento per gli appassionati di meme coin, in cerca di un token ispirato a Pepe The Frog che abbia anche una sua utilità.

Il progetto cavalca il recente ritorno di interesse per le meme coin basate sul personaggio di Matt Furie, non a caso ha raccolto 8,4 milioni di dollari in presale, con il token PEPU venduto a 0,0090539 dollari.

Il progetto mira a lanciare una blockchain Layer-2, denominata "Pepe Chain", con l'obiettivo di accelerare le transazioni e ridurre i costi operativi, con il 100% di efficienza in più rispetto a Ethereum.

Una volta completato lo sviluppo della “Pepe Chain”, il token PEPU sarà trasferito da Ethereum alla sua blockchain nativa, permettendo ai titolari di avvalersi di tutti i vantaggi della nuova rete e di maggiori ricompense per lo staking.

Lo staking su Ethereum è stato abilitato sin dalla presale, con ricompense che verranno distribuite nell’arco di 2 anni in base all’APY.

Base Dawgz

Base Dawgz è una meme coin inizialmente sviluppata sulla blockchain Base, successivamente portata anche su Ethereum, BNB Chain, Avalanche e Solana tramite bridging.

Il progetto risulta interessante, specialmente per chi preferisce utilizzare blockchain alternative a Ethereum, per approfittare di costi più bassi e transazioni più veloci.

Finora, Base Dawgz ha raccolto oltre 2,9 milioni di dollari in presale, con il token DAWGZ venduto a 0,007784 dollari.

Il DAWGZ sarà a tutti gli effetti un token multi-chain, in quanto una volta lanciato sul mercato si potrà scambiare sulle blockchain sopraelencate, dando la possibilità ai trader di scegliere quella più adatta alle loro esigenze.

Per attirare trader alla presale, il team di sviluppo ha abilitato lo Share-To-Earn, un sistema che premia gli utenti per la loro partecipazione al marketing della meme coin.

Il meccanismo che permette agli utenti di guadagnare punti condividendo contenuti legati alla mascotte di Base Dawgz su X. Alla fine della presale, gli utenti potranno scambiare i punti con i token DAWGZ.

Inoltre, Base Dawgz offre la possibilità di fare staking e di ottenere ulteriori ricompense attraverso un programma di referral.

PlayDoge

PlayDoge è un gioco P2E (Play-To-Earn) ispirato al Tamagotchi, il "life simulator" diventato famoso negli anni '90.

Un progetto consigliato a tutti gli amanti del gaming Web 3 in cerca di un gioco con un gameplay divertente e una grafica accattivante.

La presale ha già raccolto oltre 6 milioni di dollari, con il token nativo PLAY attualmente venduto a 0,00528 dollari.

In PlayDoge, i giocatori dovranno prendersi cura di un cucciolo di Doge virtuale, nutrendolo e tenendolo di buon umore attraverso mini-giochi ispirati ai classici del gaming classico. Il fiore all’occhiello del titolo è la grafica in pixel-art ad alta risoluzione.

La meccanica P2E del titolo, permette ai giocatori di ottenere ricompense in token PLAY, in base all'umore del loro Doge e al loro punteggio nei mini-giochi.

I token PLAY guadagnati possono essere scambiati, conservati nel wallet o utilizzati per potenziare il Doge e superare i livelli più difficili dei mini-giochi, in modo da ottenere ricompense maggiori.

È anche possibile fare staking dei token PLAY acquistati durante la presale, per ottenere un reddito passivo in base all'APY, nell’arco di 3 anni.

