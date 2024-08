In fiamme una cascina a Riva di Pinerolo: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Dalle 19 di ieri squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Torino stanno intervenendo per l'incendio di una cascina in via Maestra a Riva di Pinerolo.

Sul posto il personale del distaccamento di Pinerolo e i volontari Luserna e Santena. Per controllare le fiamme che hanno coinvolto un deposito di foraggio viene impiegato anche un trypper (una lancia antincendio installata su di un modulo cingolato robotizzato. Operazioni ancora in corso.

Al momento non si hanno informazioni riguardo a feriti coinvolti.