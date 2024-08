Rapina a mano armata nell'ufficio postale di Villastellone: il malvivente scappa con il bottino

Rapina a mano armata in un ufficio postale di Villastellone.

Verso l'ora di pranzo di mercoledì 14 agosto, un uomo è entrato nella sede di via Cossolo, con il volto coperto e con una pistola in mano, ha legato l'unica dipendente, portandosi poi via la refurtiva.

L'uomo ha minacciato la donna, intimandole di aprire la cassaforte. Poi l'ha legata alla sedia legandole le mani con delle fascette di plastica e si è riempito le borse con i soldi. Un bottino ancora da stimare per una rapina durata in tutto una manciata di minuti.

Indagano i Carabinieri.