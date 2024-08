Strappa la collana d'oro a un passante, poi lo colpisce con un pugno: paura alla fermata Gtt

Ha strappato a un uomo la collanina d'ora che aveva al collo, per poi dileguarsi. L'uomo, un 30enne marocchino, è stato arrestato dalla polizia, che lo ha anche denunciato per aver omesso di dichiarare la propria identità.

E’ successo pochi giorni fa. In via Milano, dove una pattuglia ha notato, all’altezza della fermata GTT “Porta Palazzo Sud”, un uomo strappare una collana d’oro a un passante, colpendolo anche con un pugno al volto per poi darsi alla fuga.