Ferragosto di chi resta in città: musei, gallerie e fondazioni con aperture straordinarie e tariffe ridotte

Il Ferragosto di chi resta è anche nei luoghi della cultura a Torino.

Musei, gallerie e fondazioni propongono aperture prolungate e ingressi a offerte speciali per l'intera giornata di venerdì 15 agosto.

Mao, Gam e Palazzo Madama

Nei tre musei della Fondazione sarà possibile visitare le collezioni permanenti e le mostre collegate al prezzo simbolico di 1 euro, mentre aggiungendo 1 euro si potrà accedere alle mostre temporanee.

Museo Egizio

L'Egizio avrà due aperture speciali per le festività: venerdì 15 agosto e sabato 16 agosto, apertura prolungata dalle 9 alle 20.

Museo del Cinema

Aperture speciali anche per il Museo del Cinema: martedì 12 agosto, apertura straordinaria; venerdì 15 agosto, apertura straordinaria e prolungata dalle 9 alle 20; martedì 19 agosto, apertura straordinaria. Fino al 31 agosto inoltre nei giorni di venerdì, sabato e domenica il Museo e l’Ascensore panoramico osserveranno l’orario prolungato dalle 9 alle 20, mentre fino al 31 agosto sono sospese le visite guidate all’intercapedine della cupola della Mole Antonelliana a causa delle alte temperature.



Mauto

Aperture speciali per le festività di venerdì 15 agosto anche per il Mauto che resterà aperto con orario regolare dalle 10 alle 19. Orario regolare anche al MAUTO Café, il MAUTO Store e il Centro Storico Fiat.



Gallerie d'Italia

Gallerie d'Italia oltre all'apertura speciale di venerdì 15 agosto dalle 9.30 alle 18, propone l'ingresso gratuito per l'intera giornata.

Camera

Rispetterà il consueto orario dalle 11 alle 19 con apertura speciale venerdì 15 agosto.

Museo del Risorgimento

Apertura speciale venerdì 15 agosto al Museo del Risorgimento che rispetterà il consueto orario dalle 10 alle 18. Nella stessa data si svolgeranno inoltre le visite guidate teatralizzate a cura di Associazione Teatro e Società, incluso nel programma “Sotto i portici del Risorgimento”.

Musei Reali

Anche per i Musei Reali apertura straordinaria in occasione della festività di venerdì 15 agosto con orario regolare dalle 9 alle 19.

Pinacoteca Agnelli

Nel mese di agosto è possibile accedere con tariffa ridotta alla Pinacoteca Agnelli e alla Pista 500, grazie alla Special Summer Combo. La promozione è valida esclusivamente online e attiva tutti i giorni di apertura dopo le ore 18. Per tutto agosto, inoltre, è possibile accedere alla Pista 500, sempre dopo le 18, con ingresso ridotto a 2 euro, esclusivamente acquistando il biglietto presso la biglietteria del museo.

Palazzo Carignano

Palazzo Carignano sarà straordinariamente aperto venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 14.15 alle 18.



Villa della Regina

Anche per Villa della Regina, aperture speciali venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto, dalle 9.30 alle 18.

